IND vs AUS: अश्विन ने लगाई विकेटों की झड़ी, वार्नर को 11वीं बार आउट किया, दूसरी पारी में झटक चुके हैं 4 विकेट

IND vs AUS Border-Gavaskar Trophy 2023: भारत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को लीड मजबूत कर ली। 60 रन पर आस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिर गए हैं। दूसरी पारी में आस्ट्रेलिया की हालत बहुत ही खराब है। आस्ट्रेलिया अभी भी भारत से 159 रन पीछे है।

टेस्ट क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने 11वीं बार डेविड वार्नर को आउट किया गया। अश्विन ने बेन स्टोक्स के साथ संयुक्त रूप से बल्लेबाज़ को आउट करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। अक्षर पटेल के 84 और मोहम्मद शमी के 37 रन की मदद से भारत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को पहली पारी में 400 रन बनाकर 223 रन की बढ़त ले ली।

अक्षर और शमी ने नौवें विकेट के लिये 52 रन की साझेदारी की । भारत ने कल के स्कोर सात विकेट पर 321 रन से आगे खेलना शुरू किया । रविंद्र जडेजा कल के ही स्कोर 70 रन पर टॉड मरफी को अपना विकेट गंवा बैठे। पिच में तीसरे दिन भी बहुत बदलाव नहीं देखा गया और धीमी पिच पर बल्लेबाजों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई।

