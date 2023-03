IND vs AUS: अक्षर पटेल ने 50 विकेट पूरे कर बनाया खास रिकॉर्ड, ड्रॉ की ओर अहमदाबाद टेस्ट

Highlights अक्षर पटेल ने अहमदाहाद टेस्ट में छुआ मील का पत्थर टेस्ट मैच में सबसे कम गेंद फेंक कर सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बने ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड को बोल्ड आउट कर हासिल की उपलब्धि

अहमदाबाद: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे टेस्ट मैच के पांचवे दिन भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने एक खास उपलब्धि हासिल की। अक्षर पटेल ने मैच के पांचवे दिन दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड को बोल्ड आउट किया। इसी के साथ अक्षर टेस्ट मैच में सबसे कम गेंद फेंक कर सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। ट्रेविस हेड 163 गेंद पर 90 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर ने 50 विकेट पूरे करने के लिए केवल 2205 गेंदें फेंकी।

Milestone 🚨 - Congratulations @akshar2026 who is now the fastest Indian bowler to take 50 wickets in terms of balls bowled (2205).



Travis Head is his 50th Test victim.#INDvAUS#TeamIndiapic.twitter.com/yAwGwVYmbo