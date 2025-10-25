IND vs AUS, 3rd ODI: रोहित शर्मा ने जड़ा सभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने शतकों का अर्धशतक

वनडे में यह रोहित शर्मा का 33वां शतक है, जबकि टेस्ट में उनके नाम 12 शतक और टी20आई में 5 सेंचुरी हैं। 

By रुस्तम राणा | Updated: October 25, 2025 15:41 IST2025-10-25T15:31:32+5:302025-10-25T15:41:31+5:30

IND vs AUS, 3rd ODI: भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में 105 गेंदों में शतक जड़ा। इस शतक के साथ ही वह सभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट फॉर्मेट (टी20, वनडे, टेस्ट) में अपने 50 शतक पूरे कर लिए हैं। वनडे में यह उनका 33वां शतक है, जबकि टेस्ट में उनके नाम 12 शतक और टी20आई में 5 सेंचुरी हैं।   

ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक बार वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित

रोहित ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले मेहमान टीम के बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में कोहली और कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा। कोहली ने 32 पारियों में ऑस्ट्रेलिया में पांच शतक लगाए हैं, जबकि संगकारा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 49 पारियों में पांच शतक लगाए हैं। रोहित का ऑस्ट्रेलिया में 33 पारियों में यह छठा शतक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित का यह नौवां शतक है।

