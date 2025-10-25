IND vs AUS, 3rd ODI: रो-को ने ऑस्ट्रेलिया को वाइटवॉश से रोका, तीसरे वनडे में टीम इंडिया को दिलाई 9 विकेट से जीत

IND vs AUS, 3rd ODI:रोहित शर्मा की नाबाद शतकीय पारी और कोहली के नाबाद अर्धशतक की बदौलत टीम इंडिया ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और सीरीज के आखिरी वनडे में 9 विकेट से जीत दर्ज की। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की इस वनडे सीरीज को 1-2 से समाप्त किया। रोहित शर्मा ने नाबाद 125 गेंदों में 121 रनों की पारी खेली। इसमें उन्होंने 13 चौके और 3 छक्के लगाए। जबकि विराट कोहली ने 74 रन पर नॉट आउट रहे। हालांकि इस सीरीज के पहले दो मैचों में वह लगातार शून्य पर आउट हुए।

भारतीयों के लिए यह एक सांत्वना भरी जीत थी और वे सीरीज़ में क्लीन स्वीप होने से बच गए। यह गेंदबाजों की वजह से ही संभव हो पाया। शुभमन गिल ने एक बार फिर टॉस हारा, लेकिन वे पहले फील्डिंग करके खुश थे, भले ही इस वेन्यू पर आंकड़े कुछ और ही कह रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तेज़ शुरुआत की, लेकिन भारत ने चीज़ों को वापस अपने कंट्रोल में कर लिया।

सिराज ने पहले पावरप्ले के आखिरी ओवर में हेड को आउट किया, फिंगर-स्पिनर्स (अक्षर और वाशिंगटन) ने कसी हुई गेंदबाज़ी की और फिर हर्षित राणा की शानदार गेंदबाज़ी (4/39) की वजह से मेज़बान टीम कम स्कोर पर ही सिमट गई और 236 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में, भारत ने शानदार शुरुआत की और पहले 10 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 68 रन बनाए। हेज़लवुड ने गिल को आउट किया और इससे दो अनुभवी बल्लेबाज़ एक साथ आए। सीरीज़ से पहले ज़्यादातर बातें रोहित और कोहली के बारे में ही हो रही थीं और इन दोनों दिग्गजों ने आज अपने फैंस को निराश नहीं किया।

SCG में माहौल ज़बरदस्त था और ऐसा लग रहा था जैसे यह मेहमान टीम का होम गेम हो। लगभग हर रन पर चीयर हो रहा था और रो-को ने शायद ही कोई गलती की हो। कोहली ने अपना 75वां वनडे अर्धशतक बनाया और फिर संगकारा को पीछे छोड़कर वनडे में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस बीच, रोहित ने अपना 33वां वनडे शतक बनाया। उन्होंने शानदार बल्लेबाज़ी की और 168 रन की अटूट पार्टनरशिप की, जिससे भारत ने 11.3 ओवर बाकी रहते हुए मैच जीत लिया।