VIDEO: ताश के पत्तों की तरह ढह गई टीम इंडिया, एडिलेड में 180 पर ऑलआउट

IND vs AUS 2nd Test Highlights: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को यहां चाय से पहले भारत को पहली पारी में 180 रन पर समेट दिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क ने 48 रन देकर छह विकेट चटकाए जबकि स्कॉट बोलैंड और कप्तान पैट कमिंस ने दो-दो विकेट हासिल किए। भारत की तरफ से नितीश कुमार रेड्डी ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। लोकेश राहुल ने 37 जबकि शुभमन गिल ने 31 रन की पारी खेली।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन एडीलेड ओवल में 36,225 प्रशंसक पहुंचे जो दोनों टीम के बीच पांच दिवसीय मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों की मौजूदगी का नया रिकॉर्ड है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछला रिकॉर्ड 2011-12 की श्रृंखला के दौरान 35,081 दर्शकों का था जिसमें मेजबान टीम ने भारत का 4-0 से सूपड़ा साफ किया था।

THIS IS CINEMA! 🙌



Pink ball, seaming conditions & bowlers breathing fire - doesn't matter to #NitishReddy! 💪

शुक्रवार को 53,500 दर्शकों की क्षमता वाले मैदान पर दर्शकों की भीड़ उमड़ने का अनुमान था क्योंकि पहले और दूसरे टेस्ट के बीच लंबे अंतराल के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया दोबारा आमने-सामने थे। यह 2020 में इसी स्थान पर 36 रन पर आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारत का गुलाबी गेंद का पहला टेस्ट है।

Makes his way into the Playing XI, leads a counter attack with the bat! 🙌



Well played, @ashwinravi99 Anna! 👏

पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भी पहले टेस्ट के लिए प्रशंसक रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे थे जिसे मेहमान टीम ने रिकॉर्ड 295 रन से जीतकर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। सीए के अनुसार पर्थ स्टेडियम में शुरुआती दो दिन में पर्थ में किसी भी टेस्ट मैच में उपस्थिति का नया रिकॉर्ड बना। इस दौरान पहले दिन 31,302 और दूसरे दिन 32,368 दर्शक स्टेडियम में पहुंचे।

Pitched up & punished! 👌🏻#NitishReddy gets his first runs courtesy of a solid drive! 👏🏻

सीए की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के श्रृंखला के पहले टेस्ट के लिए कुल 96,463 दर्शक मैदान पर पहुंचे जो पर्थ में अब तक दर्ज की गई दूसरी सबसे अधिक कुल दर्शकों उपस्थिति और पर्थ स्टेडियम में दर्शकों की सबसे अधिक उपस्थिति थी। पांच मैच की श्रृंखला के बाकी मुकाबलों के आयोजन स्थल ब्रिसबेन, मेलबर्न और सिडनी में भी बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम में आने की उम्मीद है।