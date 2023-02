Ind Vs Aus 2nd Test: 100वें टेस्ट में 0 पर आउट हुए होने वाले 8वें खिलाड़ी, यहां देखें खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights नाथन लियोन ने शनिवार को शानदार गेंदबाजी की और अभी तक 5 विकेट झटक चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 263 रन बनाए है। चेतेश्वर पुजारा (शून्य) अपने 100वें टेस्ट की पहली पारी यादगार नहीं बना सके।

Ind Vs Aus 2nd Test: दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम का बुरा हाल है। टीम इंडिया ने 146 रन पर 7 विकेट खो दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 263 रन बनाए है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख स्पिनर नाथन लियोन ने शनिवार को शानदार गेंदबाजी की और अभी तक 5 विकेट झटक चुके हैं।

स्टेडियम में लगभग 20,000 दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट ने 100वें टेस्ट में पुजारा का स्वागत किया लेकिन वह पगबाधा हो गये। पुजारा ने लियोन की फ्लाइटेड गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके पैड से टकरा गयी। मैदानी अंपायर के नॉट आउट के फैसले के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने डीआरएस लिया और पुजारा को पवेलियन लौटना पड़ा।

अपने 100वें टेस्ट में शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ीः (duck in their 100th Test)

1ः दिलीप वेंगसरकर

2ः एलन बॉर्डर

3ः कर्टनी वॉल्श

4ः मार्क टेलर

5ः स्टीफन फ्लेमिंग

6ः ब्रेंडन मैकुलम

7ः एलिस्टेयर कुक

8ः चेतेश्वर पुजारा।

लोकेश राहुल (17) की खराब लय जारी रही जबकि चेतेश्वर पुजारा (शून्य) अपने 100वें टेस्ट की पहली पारी यादगार नहीं बना सके। भारतीय शीर्ष क्रम में सिर्फ कप्तान रोहित शर्मा (32) ही अच्छी लय में दिखे। लियोन ने भारत के शीर्ष क्रम को बार-बार परेशान करते हुए 5 विकेट चटकाये।

जामथा (नागपुर) की तुलना में कोटला की पिच की गति थोड़ी अधिक थी। ऐसे में लियोन ने फ्लाइटेड गेंदों का शानदार इस्तेमाल किया। इससे बल्लेबाजों के मन में संदेह पैदा हुआ और वे बार-बार चकमा खाते दिखे। सलामी बल्लेबाज राहुल ऑस्ट्रेलिया के दो डीआरएस (अंपायर के फैसले की समीक्षा) अपील में बच गए लेकिन इसके बाद लियोन की गेंद पर पगबाधा होकर पवेलियन लौटे।

लियोन ने ‘राउंद द विकेट’ से गेंदबाजी की और उनकी गेंद को उम्मीद से ज्यादा टर्न मिली। राहुल की लगातार असफलता के बाद एक बार फिर से शानदार लय में चल रहे शुभमन गिल को अंतिम एकादश में मौका नहीं देने के टीम प्रबंधन के फैसले पर सवाल उठने लगे है। पिछले मैच में शतकीय पारी खेलने वाले रोहित एक बार फिर स्वीप शॉट को प्रभावी तरीके से खेल रहे थे।

लेकिन वह लियोन की सीधी गेंद को पढ़ने में चूक कर बोल्ड हो गये। चोट से वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर (चार) क्रीज पर सहज दिखे लेकिन उनकी बैकफुट फ्लिक को शॉटलेग पर खड़े पीटर हैंड्सकॉम्ब ने लपक लिया। लंच विश्राम के समय पूर्व कप्तान विराट कोहली (14) के साथ रविंद्र जडेजा (15) क्रीज पर मौजूद थे।