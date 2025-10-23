Ind vs Aus 2nd ODI: क्या विराट कोहली ने वनडे से भी संन्यास लेने का फैसला किया? लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट होने के बाद दर्शकों के सामने किया कुछ ऐसा

Ind vs Aus 2nd ODI: क्या विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में चल रही तीन मैचों की सीरीज़ में अपना आखिरी वनडे मैच खेल लिया है? एडिलेड में पूर्व भारतीय कप्तान के इस नए अंदाज़ के बाद, उत्सुक प्रशंसक इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेताब हैं। वनडे में पहली बार लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट होने के बाद, कोहली अपने ग्लव्स उठाकर खड़े होकर तालियाँ बजाने वाले दर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए देखे गए।
वनडे क्रिकेट के भविष्य पर सवालिया निशान के बीच, विराट कोहली से अपने पसंदीदा प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ पूरी ताकत से खेलने की उम्मीद थी। हालाँकि, वह पहले दो मैचों में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। पहले मैच में, चौथे स्टंप की लाइन पर गेंद खेलने की कोशिश में वह मिशेल स्टार्क की गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हो गए थे।
आज एडिलेड में, 26 वर्षीय ज़ेवियर बार्टलेट ने कोहली को स्टंप के ठीक सामने लपक लिया। तेज़ गेंदबाज़ ने एक गेंद को पीछे की ओर उछाला और अंदरूनी किनारे से टकराकर उन्हें फ्रंट पैड पर पटक दिया। कोहली ने डीआरएस रिव्यू का भी कोई मौका नहीं लिया और ड्रेसिंग रूम वापस चले गए।
2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पदार्पण के बाद से, कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 एकदिवसीय मैच खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए, उन्होंने 51.90 की औसत से 1,327 रन बनाए हैं, जिसमें पाँच शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 133 रन है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज के नाम ऑस्ट्रेलिया में किसी भी विदेशी खिलाड़ी द्वारा सभी प्रारूपों में सर्वाधिक शतक (17) लगाने का रिकॉर्ड भी है।
एडिलेड में खेले गए एकदिवसीय मैचों की बात करें तो, कोहली ने चार मैचों में 61 के अविश्वसनीय औसत से 244 रन बनाए हैं। इसमें दो शतक शामिल हैं। टेस्ट मैचों में, उन्होंने पाँच मैचों में 53.70 की औसत से 537 रन बनाए हैं। इनमें तीन शतक शामिल हैं।