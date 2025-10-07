IND vs AUS 2025: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 मैच, मिचेल स्टार्क इन और पैट कमिंस आउट, टीम से बाहर मैक्सवेल, यहां देखिए टीम और शेयडूल

IND vs AUS 2025: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम ज़म्पा।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 7, 2025 11:02 IST2025-10-07T11:00:55+5:302025-10-07T11:02:06+5:30

IND vs AUS 2025 India-Australia 8-match 3 odi 5 t20 Mitchell Starc returns glenn Maxwell out team seeteam and schedule here Oct 19-Nov 08 | IND vs AUS 2025: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 मैच, मिचेल स्टार्क इन और पैट कमिंस आउट, टीम से बाहर मैक्सवेल, यहां देखिए टीम और शेयडूल

file photo

Highlightsपैट कमिंस ने एशेज सीरीज को देखते हुए सीमित क्रिकेट से खुद को बाहर रखा है।मैथ्यू रेनशॉ को भी टीम में शामिल किया गया है। मिचेल मार्श टीम की कप्तानी करेंगे। 

IND vs AUS 2025: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 मैच खेले जाएंगे। दोनों टीम 3 वनडे और 5 टी20 मैच की सीरीज खेलेगी। सीरीज की शुरुआत एकदिवसीय मैच से होगा, जो 19 अक्टूबर से खेला जाएगा। 19 अक्टूबर से पर्थ में भारत के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की सीरीज़ के लिए मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं। मैथ्यू शॉर्ट और मिशेल ओवेन भी 15 सदस्यीय टीम में वापसी कर रहे हैं, जबकि मैथ्यू रेनशॉ को भी टीम में शामिल किया गया है। मिचेल मार्श टीम की कप्तानी करेंगे। पैट कमिंस ने एशेज सीरीज को देखते हुए सीमित क्रिकेट से खुद को बाहर रखा है।

IND vs AUS 2025: ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम-

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम ज़म्पा।

IND vs AUS 2025: ऑस्ट्रेलियाई टी20I टीम (पहले दो मैच)-

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा।

IND vs AUS 2025: भारतीय वनडे टीम-

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल।

IND vs AUS 2025: भारतीय टी20 टीम-

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप कप्तान), अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, तिलक वर्मा, शुभम दुबे, अक्षर पटेल, जीतेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन और रिंकू सिंह।

India tour of Australia, 2025ः  मैच विवरण-

19 अक्टूबर, पहला वनडे, पर्थ स्टेडियम, पर्थ,

23 अक्टूबर, दूसरा वनडे, एडिलेड ओवल, एडिलेड

25 अक्टूबर, तीसरा वनडे, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी।

29 अक्टूबर, पहला टी20I, मनुका ओवल, कैनबरा

31 अक्टूबर, दूसरा टी20I, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न

2 नवंबर, तीसरा टी20I, बेलेरिव ओवल, होबार्ट

6 नवंबर, चौथा टी20I, बिल पिप्पेन ओवल, गोल्ड कोस्ट

8 नवंबर, 5वां टी20, गाबा, ब्रिस्बेन।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2026 में होने वाले आगामी पुरुष टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक खेली जाने वाली पाँच मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैचों के लिए टीम की घोषणा भी कर दी है। स्टार्क का इस सीज़न का पहला मैच होगा। वह दक्षिण अफ्रीका सीरीज़ से बाहर रहे थे। वह पहले ही टी20I क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

वनडे टीम से कई खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। इनमें मार्नस लाबुशेन, सीन एबॉट, आरोन हार्डी और मैथ्यू कुहनेमन शामिल हैं, जो इस साल अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पिछली वनडे सीरीज़ का हिस्सा थे। एलेक्स कैरी पर्थ में पहले वनडे मैच में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वह क्वींसलैंड के खिलाफ शेफील्ड शील्ड में साउथ ऑस्ट्रेलियन रेडबैक्स के लिए खेलेंगे।

लेकिन आखिरी दो वनडे मैचों के लिए वापसी करेंगे, जबकि रेनशॉ ऑस्ट्रेलिया ए और क्वींसलैंड के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद 2022 के बाद पहली बार वनडे टीम में लौटे हैं। बाकी टीम में ट्रैविस हेड और जोश इंगलिस के साथ-साथ कूपर कोनोली, कैमरन ग्रीन और कप्तान मार्श की ऑलराउंड तिकड़ी भी शामिल है। तेज़ गेंदबाज़ों में जोश हेज़लवुड, नाथन एलिस, ज़ेवियर बार्टलेट और बेन ड्वार्शुइस शामिल हैं।

स्टार्क निचले क्रम में बल्ले से भी कमाल दिखा रहे हैं। एडम ज़म्पा टीम में एकमात्र मुख्य स्पिनर हैं। वनडे सीरीज़ के बाद ग्रीन आगामी एशेज की तैयारी के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए वापसी करेंगे। इंगलिस और एलिस की टी20I टीम में वापसी कर रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल अभी भी बाहर हैं।

Open in app
टॅग्स :Australia Cricket TeamTeam IndiaMitchell StarcMitchell Marshऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमटीम इंडियामिशेल स्टार्कमिशेल मार्श