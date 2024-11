Yashasvi Jaiswal IND vs AUS 1st Test: दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 150 से अधिक स्कोर, 23 वर्ष की आयु में कमाल?, मियांदाद, स्मिथ और तेंदुलकर क्लब में

Highlights IND vs AUS 1st Test Day 3 Live Score: तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैदान पर जो किया वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। IND vs AUS 1st Test Day 3 Live Score: भारत ने तीसरे दिन लोकेश राहुल (77) और देवदत्त पडिक्कल का विकेट गंवाया। IND vs AUS 1st Test Day 3 Live Score: 1986 में सुनील गावस्कर और कृष्णामचारी श्रीकांत ने बनाई थी।

IND vs AUS 1st Test Day 3 Live Score: 23 साल की उम्र् से पहले यशस्वी जायसवाल ने कमाल का प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहली बार खेलते हुए शतक जड़ दिया। इसके साथ ही 23 वर्ष की आयु से पहले सर्वाधिक 150 से अधिक स्कोर बनाने वाले क्लब में शामिल हो गए। जावेद मियांदाद, ग्रीम स्मिथ और सचिन तेंदुलकर क्लब में जायसवाल की इंट्री हो गई। जब भी जायसवाल ने शतक बनाया हो तो इसे 150 से अधिक स्कोर में बदल दिया है। भारत ने तीसरे दिन लोकेश राहुल (77) और देवदत्त पडिक्कल का विकेट गंवाया।

𝗠𝗮𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗧𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝘆 𝗶𝗻 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮 🔥



A very special moment early on Sunday morning in the Perth Test as the immensely talented @ybj_19 brings up his maiden Test 100 on Australian soil.



He registers his 4th Test ton 👏



Live -… pic.twitter.com/S1kn2sWI0z— BCCI (@BCCI) November 24, 2024

IND vs AUS 1st Test Day 3 Live Score: 23 वर्ष की आयु से पहले सर्वाधिक 150 से अधिक स्कोर-

8 - डॉन ब्रैडमैन

4 - जावेद मियांदाद

4 - ग्रीम स्मिथ

4 - सचिन तेंदुलकर

4- यशस्वी जायसवाल।

That'll be Lunch on Day 3 of the 1st Test.



India lose the wicket of KL Rahul (77) in the morning session.



Yashasvi Jaiswal going strong on 141* alongside Devdutt Padikkal on 25*



Scorecard - https://t.co/gTqS3UPruo… #AUSvINDpic.twitter.com/9iGBFRTzCl — BCCI (@BCCI) November 24, 2024

ठीक 32 साल पहले 17 साल के सचिन तेंदुलकर ने वाका की टूटती पिच पर अंतिम दो दिन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़कर दुनिया का ध्यान खींचा था। इसके बाद तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैदान पर जो किया वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जायसवाल ने 297 गेंद में 161 रन की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। अब दुनिया को दिखा दिया है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है।

सुनील गावस्कर और तेंदुलकर की तरह मुंबई के रहने वाले जायसवाल ने भी रनों को लेकर अपनी भूख और बड़ी पारियां खेलने की अपनी क्षमता दिखा दी है। जायवाल ने जोश हेजलवुड की बाउंसर को विकेटकीपर के ऊपर से छह रन के लिए भेजकर अपना चौथा टेस्ट शतक पूरा किया जो एसईएनए (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में उनका पहला शतक है।

इस छक्के के साथ जायसवाल और राहुल की सलामी जोड़ी ने भारत की ओर से 191 रन की पिछली सर्वश्रेष्ठ साझेदारी को पीछे छोड़ा जो 1986 में सुनील गावस्कर और कृष्णामचारी श्रीकांत ने बनाई थी। दूसरे दिन रक्षात्मक होकर खेलने वाले राहुल ने 60 ओवर से अधिक पुरानी गेंद के खिलाफ तेज रन बनाने की कोशिश की।