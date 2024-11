IND vs AUS 1st Test Day 1: केएल राहुल के साथ धोखा? आउट और नॉट आउट के बीच छिड़ा विवाद, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किया रिएक्ट

IND vs AUS 1st Test Day 1: ऑस्ट्रेलिया के पर्थ मैदान में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के पहले टेस्ट के पहले सत्र में ही विवाद खड़ा हो गया है जिसके कारण सोशल मीडिया पर भारतीय फैन्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं। यह विवाद तब खड़ा हो गया जब केएल राहुल एक विवादास्पद डीआरएस कॉल का शिकार हो गए, जिसके कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा।

केएल राहुल का विवादास्पद फैसला यह घटना तब हुई जब राहुल 74 गेंदों पर 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत पहले ही तीन विकेट खो चुका था। मिशेल स्टार्क का सामना करते हुए केएल राहुल ने स्टंप के पीछे से गेंद को ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों में मारा। लेकिन, मैदानी अंपायर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

ऑस्ट्रेलिया ने फिर रिव्यू लेने का फैसला किया। वीडियो में, गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छा अंतर देखा जा सकता था क्योंकि गेंद बल्ले से गुजर रही थी। हालांकि, अगले फ्रेम में अंतर कम हो गया क्योंकि स्निको मीटर में स्पाइक दिखाई दिया। तीसरे अंपायर ने रीप्ले को मैदानी अंपायर के फैसले को पलटने के लिए पर्याप्त निर्णायक पाया।

राहुल ने न केवल अपना आपा खो दिया, बल्कि मैदानी अंपायर के सामने अपना पक्ष रखा। रीप्ले में दिखा कि बल्ला पैड से टकराया था, जिससे स्निको स्पाइक हो सकता था, लेकिन तीसरे अंपायर ने समानांतर फ्रेम नहीं चुना, जिससे पता चला कि गेंद बल्ले से गुजर रही थी और बल्ला पैड से टकरा रहा था। पूर्व क्रिकेटर और विशेषज्ञ तीसरे अंपायर के फैसले की आलोचना करने के लिए खड़े हुए।

खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम महज 66 रनों पर ही अपनी आधी टीम विकेट में खो चुकी है। पहले सत्र में, यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पड्डिकल ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली श्रृंखला में अपना खाता खोलने में विफल रहे। विराट कोहली ने हेज़लवुड की एक अनप्लेड गेंद पर 5 रन बनाकर आउट होकर श्रृंखला की खराब शुरुआत की। ध्रुव जुरेल लंच के तुरंत बाद 11 रन पर मिशेल मार्श की गेंद पर आउट होने से पहले ठोस दिख रहे थे।