Ind Vs Aus 1st Test: अश्विन को लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का डर सही साबित हुआ, 91 पर आउट, जडेजा, रविचंद्रन और अक्षर ने झटके 16 विकेट, यहां देखें सबसे बड़ी पारी की जीत

Highlights अक्षर और शमी ने नौवें विकेट के लिये 52 रन की साझेदारी की। मोह. शमी ने आस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मरफी को तीन छक्के लगाये। आस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने पटेल को बोल्ड करके भारतीय पारी का अंत किया।

Ind Vs Aus 1st Test: आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। चार टेस्ट मैचों की सीरीज भारत में हो रहा है। भारतीय टीम ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को तीन दिन में निपटाकर 1-0 की बढ़त ले ली। ऑस्ट्रेलिया चैंपिनयशिप में पहले और भारत दूसरे नंबर पर है।

अब दोनों टीमें 17 फरवरी से दिल्ली में दूसरा टेस्ट खेलेंगी। भारतीय गेंदबाजों ने सभी 20 विकेट झटके। स्टार आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 8, रविंद्र जडेजा ने 7 और अक्षर पटेल ने एक विकेट निकाले। मोहम्मद शमी को 3 और मोहम्मद सिराज को एक विकेट मिला।

Edged & taken! @ashwinravi99 strikes in his first over 👌 👌



Virat Kohli takes the catch 👍 👍



Australia lose Usman Khawaja.



Follow the match ▶️ https://t.co/SwTGoyHfZx#TeamIndia | #INDvAUSpic.twitter.com/gAUfWqe4YR — BCCI (@BCCI) February 11, 2023

An all-round match-winning performance to mark a memorable return! 🙌🏻@imjadeja becomes the Player of the Match as #TeamIndia win by an innings & 132 runs 👏🏻



Scorecard ▶️ https://t.co/SwTGoyHfZx…#INDvAUS | @mastercardindiapic.twitter.com/VBGfjqB4dZ — BCCI (@BCCI) February 11, 2023

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पारी जीतः

एक पारी और 219 रन कोलकाता 1997/98

एक पारी और 135 रन हैदराबाद 2012/13

एक पारी और 132 रन नागपुर 2022/23*।

अश्विन को लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम का डर आखिरकार सही साबित हुआ और उनके पांच विकेट की मदद से एक ही सत्र में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को सिर्फ 91 रन पर समेटकर भारत ने पहला क्रिकेट टेस्ट महज तीन दिन के भीतर एक पारी और 132 रन से जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-0 की बढ़त बना ली।

सुबह अक्षर पटेल के 84 और मोहम्मद शमी के 37 रन की मदद से भारत ने पहली पारी में 400 रन बनाकर 223 रन की बढत ले ली थी। जवाब में आस्ट्रेलियाई टीम ने महज एक सत्र में ही दस विकेट गंवा दिये और 32 .3 ओवर में 91 रन पर पवेलियन लौट गई। अश्विन को लेकर आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का डर आखिरकार सही साबित हुआ।

𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗶𝗻 𝗡𝗮𝗴𝗽𝘂𝗿! #TeamIndia 🇮🇳 win by an innings & 1️⃣3️⃣2️⃣ runs and take a 1️⃣-0️⃣ lead in the series 👏🏻👏🏻



What a start to the Border-Gavaskar Trophy 2023 👌🏻



Scorecard ▶️ https://t.co/SwTGoyHfZx…#INDvAUS | @mastercardindiapic.twitter.com/jCVDsoJ3i6 — BCCI (@BCCI) February 11, 2023

उसके ‘डुप्लीकेट’ के साथ अभ्यास करने का उनका दाव भी सटीक नहीं बैठा और इस चतुर आफ स्पिनर ने उन्हें फिरकी के जाल में बखूबी फांसकर 12 ओवर में 37 रन देकर पांच विकेट लिये । पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा को दो और शमी को दो विकेट मिले। हरफनमौला प्रदर्शन करने वाले जडेजा को प्लेयर आफ द मैच चुना गया।