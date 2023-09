IND Vs AUS 1ST ODI:  मोहाली का अभिशाप टूटा!, 1996 के बाद इस मैदान पर भारत की ऑस्ट्रेलिया पर पहली जीत, टूट गए कई रिकॉर्ड्स, कंगारू टीम की लगातार चौथी हार

Highlights बल्लेबाजों ने कमल का प्रदर्शन किया। सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा।

IND Vs AUS 1ST ODI: आखिरकार मोहाली का अभिशाप टूट गया। 1996 के बाद इस मैदान पर भारत की ऑस्ट्रेलिया पर पहली जीत है। आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप 2023 से पहले भारत ने राहत की सांस ली। मोहम्मद शमी (51 रन पर पांच विकेट) के बाद बल्लेबाजों ने कमल का प्रदर्शन किया और सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा।

No. 1 Test team ☑️

No. 1 ODI team ☑️

No. 1 T20I team ☑️#TeamIndia reigns supreme across all formats 👏👏 pic.twitter.com/rB5rUqK8iH — BCCI (@BCCI) September 22, 2023

ऑस्ट्रेलिया टीम को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा। भारत से पहले दक्षिण अफ्रीका ने लगातार तीन मैच में कंगारू टीम को मात दी थी। मोहम्मद शमी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। शुभमन गिल, कप्तान केएल राहुल, रुतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक लगाए।

वनडे रन-चेज़ में भारत के लिए सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोरः

4 बनाम इंग्लैंड, इंदौर, 2006

4 बनाम इंग्लैंड, कटक, 2008

4 बनाम ऑस्ट्रेलिया, मोहाली, 2023।

भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में छह प्रयासों (वनडे) में दूसरी जीत है, पिछली जीत नवंबर 1996 में 5 रनों से मिली थी। ऑस्ट्रेलिया ने इस स्थान पर खेले गए सात वनडे मैचों में से छह में जीत हासिल की थी, जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ 1996 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2006 शामिल थे। 2011 सीडब्ल्यूसी के बाद लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने सात वनडे मैचों में से छह में जीत हासिल की है।

शुभमन गिल और रुतुराज गायकवाड़ ने कुछ आकर्षक स्ट्रोकप्ले के साथ पावरप्ले का भरपूर फायदा उठाया। रुतुराज ने पूरा समर्थन दिया। कप्तान ने कप्तानी पारी खेली और अर्धशतक बनाया और 8 गेंद शेष रहते विजयी रन बनाए। टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम इंडिया पहले पायदान पर है।

🇮🇳 Numero Uno in Test, ODI, and T20I cricket.



Heartiest congratulations to #TeamIndia for achieving this historic milestone. The rankings reflect the hard work put in by this team as they chase excellence on the field. This is fantastic achievement just ahead of the World Cup.… pic.twitter.com/wR4JDlqBJy — Jay Shah (@JayShah) September 22, 2023

ऑस्ट्रेलिया की पारी को 276 रन पर समेटने के बाद भारत ने 48.4 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 281 रन बनाकर आगामी विश्व कप की अपनी तैयारियों को पुख्ता किया। भारत के लिए शुभमन गिल (74) और रुतुराज गायकवाड़ (71) ने पहले विकेट के लिए 142 रन की साझेदारी कर जीत की नींव रखी।

For his brilliant bowling figures of 5/51, @MdShami11 is adjudged Player of the Match as #TeamIndia win by 5 wickets.



Take a 1-0 lead in the three match ODI series.



Scorecard - https://t.co/H6OgLtww4N…… #INDvAUS@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/gIZJFkWj2L — BCCI (@BCCI) September 22, 2023

तो वहीं कप्तान लोकेश राहुल (नाबाद 58) और सूर्यकुमार यादव (50) ने पांचवें विकेट के लिए 85 गेंद में 80 रन की साझेदारी कर टीम को जीत के मुहाने तक पहुंचाया। गिल ने 63 गेंद की पारी में छह चौके और दो छक्के लगाये तो वहीं रुतुराज ने 77 गेंद की पारी में 10 चौके जड़े।

मिस्टर 360 डिग्री सूर्यकुमार ने 49 गेंद में पांच चौका और एक छक्का लगाया जबकि विजयी छक्का जड़ने वाले राहुल ने 63 गेंद की पारी एक छक्का और चार चौके लगाये। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जंपा ने दो विकेट चटकाये। विश्व कप में भारतीय टीम मध्यक्रम की बल्लेबाजी अब भी कमजोर कड़ी है।

श्रेयस अय्यर की विफलता ने टीम की चिंताएं बढ़ायी तो वहीं सूर्यकुमार ने अपनी शानदार पारी ने चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन की परेशानी को कम किया। शमी को भारतीय टीम की विश्व कप योजना में शुरुआती एकादश में जगह मिलने की संभावना कम है लेकिन इस खिलाड़ी ने अपने एकदिवसीय करियर में दूसरी बार पांच विकेट झटककर अपना दावा मजबूत किया।

टीम में अंतिम एकादश में अपने बल्लेबाजी कौशल के कारण जगह के मजबूत दावेदार शारदुल ठाकुर पर दबाव बढ़ेगा। शारदुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 ओवर में बिना किसी सफलता के 78 रन लुटाये। शारदुल को हालांकि किस्मत का साथ नहीं मिला। श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी की शुरुआत में उनकी गेंद पर डेविड वार्नर का आसान कैच टपका दिया।