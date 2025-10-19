IND vs AUS 1st ODI: पर्थ में नहीं चला कोहली-रोहित का जादू, बारिश की वजह से रुका मैच; भारत का स्कोर 21-3

IND vs AUS 1st ODI: विराट कोहली और रोहित शर्मा अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे जिससे भारत ने रविवार को यहां आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में बारिश के व्यवधान तक 25 रन पर तीन विकेट गंवा दिये। कोहली आठ गेंदों का सामना करने के बाद बिना खाता खोले मिशेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए जबकि रोहित (08) को जोश हेजलवुड ने आउट किया। बाद में कप्तान शुभमन गिल 10 रन बनाकर तेज गेंदबाज नाथन एलिस की गेंद पर लेग साइड में कैच आउट हो गए। बारिश के कारण जब खेल रोका गया तब श्रेयस अय्यर (02) और अक्षर पटेल (00) क्रीज पर थे।