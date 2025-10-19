'खत्म, टाटा-टाटा, बाय..., कोहली-रोहित की फ्लॉप पारी, सोशल मीडिया पर आई Memes की बाढ़; फैन्स ने उड़ाया मजाक

IND vs AUS 1st ODI: दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक रविवार (19 अक्टूबर) का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि सात महीने से ज़्यादा समय बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा को भारत के लिए खेलते हुए देख सकें, लेकिन 224 दिनों के बाद अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मैच में दोनों पूर्व भारतीय कप्तान बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। रोहित ने क्रीज पर रहते हुए 14 गेंदों पर 8 रन बनाए, जबकि कोहली आठ गेंदें खेलने के बाद भी खाता नहीं खोल पाए।
रोहित रविवार को आउट होने वाले पहले बल्लेबाज़ रहे। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर जोश हेज़लवुड की गेंद पर मैट रेनशॉ ने उनका कैच लपका और सातवें ओवर की पहली गेंद पर बाएँ हाथ के तेज़ गेंदबाज़ मिशेल स्टार्क ने विराट को आउट किया।
इस दिग्गज बल्लेबाज़ का कैच कूपर कोनोली ने पकड़ा, जिन्होंने शानदार क्षेत्ररक्षण किया।
रोहित और कोहली के फ्लॉप प्रदर्शन की प्रशंसकों ने तीखी आलोचना की और कई मज़ेदार मीम्स के ज़रिए उन्हें ट्रोल भी किया।