IND A vs BAN A: एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में भारत बांग्लादेश के खिलाफ सुपर ओवर में हारा

ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025: भारतीयक्रिकेट की ए टीम शुक्रवार को एसीसी मेन्स राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ सुपर ओवर में हार गई। भारत के लिहाज से सुपर ओवर बेहद ही खराब रहा। भारत ए ने शून्य पर अपने दोनों विकेट गंवा दिए। निर्णायक ओवर में बांग्लादेश के रिपन मंडल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले जितेश शर्मा को बोल्ड किया, फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने आशुतोष को अपना शिकार बनाया।

इस प्रकार बांग्लादेश को जीत के लिए बस एक ही रन की दरकार थी। हालांकि जब बांग्लादेश बैटिंग के लिए उतरा तो भारत के स्पिन गेंदबाज सुयाश ने यासिर अली का विकेट लेकर भारत की उम्मीदों को जगाने का काम किया। लेकिन फिर दूसरी ही गेंद वह वाइड डाल बैठे और बांग्लादेश विजयी होकर फाइनल में पहुंच गया। जबकि भारत इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया।

सबको हैरानी तब हुई जब सुपर ओवर में, इंडिया ने अजीब तरह से सूर्यवंशी को नहीं चुना और उनकी जगह जितेश और रमनदीप को भेजा। उधर, बांग्लादेश, खासकर अकबर अली के वे सभी कैच ड्रॉप्स और ब्रेनफेड मोमेंट्स महंगे साबित नहीं हुए, खासकर रिपन की वजह से। बांग्लादेश के फाइनल में पहुंचने का मेन कारण वही थे। रकीबुल की भी तारीफ़ करनी होगी जिन्होंने मेन गेम में इतना अच्छा स्पेल किया।

इससे पहले बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 194 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने अपनी सलामी जोड़ी (वैभव सूर्यवंशी 38 रन, प्रियांश आर्य 44 रन) की शानदार बल्लेबाजी और नेहाल बढेरा नाबाद 32 रनों की पारी से 20 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य से एक रन चूक गया, जिससे स्कोर लेवल होने के बाद मैच टाई हो गया। अब हार जीत का फैसला सुपर ओवर पर चला गया।

इस मुकाबले में बांग्लादेश के एसएम मेहरोब ने 18 गेंदों में नाबाद 48 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने अपनी इस विस्फोटक पारी में 6 छक्के और 1 चौका जड़ा। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज हबीबुर रहमान सोहन ने 46 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली। भारत के लिए गुरजपनीत सिंह ने सर्वाधिक 2 लिए।