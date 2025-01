IND 5th Test vs Australia: रोहित शर्मा, आकाश दीप और ऋषभ पंत बाहर?, 5वें मैच में ऐसा होगा प्लेइंग XI, देखें लिस्ट

Highlights IND 5th Test vs Australia: मैच भारतीय समयानुसार सुबह 05 बजे शुरू होगा। IND 5th Test vs Australia: रोहित की जगह शुभमन गिल की वापसी हो रही है। IND 5th Test vs Australia: भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप बाहर हो गए हैं।

IND 5th Test vs Australia: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में सबकुछ टीम इंडिया के लिए सही नहीं हो रहा है। पहले ही भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से पीछे है। इस बीच ड्रेसिंग रूम की हलचल भी बाहर आकर माहौल का और गर्म कर दिया है। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर शुक्रवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रहे अंतिम टेस्ट मैच के लिए टीम में कई बदलाव करेंगे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर विकेट गंवाने वाले ऋषभ पंत और भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप बाहर हो रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि रोहित की जगह शुभमन गिल की वापसी हो रही है।

Magnificent 5️⃣-wicket haul 🤝 Special Maiden 💯



Vice Captain Jasprit Bumrah and Nitish Kumar Reddy's names are etched on the Honours Board of Melbourne Cricket Ground ✍️ 👏#TeamIndia | #AUSvIND | @Jaspritbumrah93 | @NKReddy07pic.twitter.com/4tat5F0N6e — BCCI (@BCCI) December 31, 2024

#TeamIndia were hosted at the Kirribilli House by Hon. Anthony Albanese MP, Prime Minister of Australia @AlboMP on 1st January.



Visuals from the team's visit 👌👌@HCICanberrapic.twitter.com/jx5ivBEOKs— BCCI (@BCCI) January 2, 2025

IND 5th Test vs Australia: संभावित प्लेइंग इलेवन-

भारतीय टीमः केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, रविंद्र जड़ेजा, नितीश रेड्डी, जसप्रीत बुमराह (कप्तान), मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा/ हर्षित राणा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)।

ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन की घोषणाः पैट कमिंस, उस्मान ख्वाजा, सैम कोनस्टास, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), नाथन लियोन, मिशेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर और स्कॉट बोलैंड।

ऐसी खबरें हैं कि पंत पर भी गंभीर ने गुस्सा निकाला है। ऐसी अटकलें हैं कि सिडनी टेस्ट में पंत की जगह ध्रुव जुरेल को उतारा जा सकता है। पंत को अगर बाहर किया जाता है तो 1984 के इंग्लैंड दौरे की याद ताजा हो जायेगी जब खराब शॉट खेलने के कारण विकेट गंवाने वाले महान हरफनमौला कपिल देव को सबक सिखाने के लिए टीम से बाहर किया गया था।

All eyes on Sydney with India's skipper no certainty for the final #AUSvIND Test 🏏



More 📝 https://t.co/04NQMoEMJhpic.twitter.com/8B7hUHLZUE — ICC (@ICC) January 2, 2025

आलोचना झेल रहे कप्तान रोहित सभी के निशाने पर हैं। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं। निर्णायक टेस्ट की पूर्व संध्या पर गंभीर ने चुप्पी साधे रखी, जिससे अटकलें तेज हो गईं कि 37 वर्षीय कप्तान को हटाया जा सकता है। रोहित बल्ले से संघर्ष कर रहे हैं और पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से पीछे चल रही टीम का नेतृत्व भी सही से नहीं कर रहे हैं।

Former India head coach Ravi Shastri has his say on Rohit Sharma's future.



More from the #ICCReview 👇https://t.co/01ttbYgpn6 — ICC (@ICC) January 2, 2025

कमर में जकड़न के कारण आकाश दीप आखिरी टेस्ट से बाहर

भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप कमर में जकड़न के कारण शुक्रवार से आस्ट्रेूलिया के खिलाफ शुरू हो रहे पांचवें और आखिरी टेस्ट से बाहर हो गए। आकाश ने ब्रिसबेन और मेलबर्न में दो टेस्ट खेलकर पांच विकेट लिये हैं । वह बदकिस्मत रहे कि उनकी गेंदबाजी के दौरान दोनों मैचों में कैच छूटे। भारतीय कोच गौतम गंभीर ने कहा ,‘आकाश दीप कमर की तकलीफ के कारण बाहर है।’

Extra intrigue ahead of the #AUSvIND finale 👀



Gautam Gambhir reluctant to confirm captain Rohit Sharma's spot in Sydney 👇#WTC25https://t.co/l4vo8U4o2A — ICC (@ICC) January 2, 2025

गंभीर ने कहा कि अंतिम एकादश पिच को देखने के बाद तय की जायेगी। आकाश दीप ने दो टेस्ट में 87 . 5 ओवर फेंके और अधिक कार्यभार भी उनकी चोट का कारण हो सकता है। आस्ट्रेलियाई मैदानों पर तेज गेंदबाजों को घुटने, टखने और कमर के मसले आते हैं। आकाश दीप की जगह हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा खेल सकते हैं।