ILT20 FINAL: डेजर्ट वाइपर को हराकर अडानी गल्फ जायंट्स बना चैंपियन, हर खिलाड़ी को मिला सोने और हीरा से बना मेडल, जानें प्लेयर ऑफ द मैच कौन

Highlights गल्फ जायंट्स की टीम ने डेजर्ट वाइपर को 7 विकेट से मात दी। डेजर्ट वाइपर की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 146 रन बना सकी। आईएलटी20 खिताब पर कब्जा कर लिया।

ILT20 FINAL: अडानी गल्फ जायंट्स टीम चैंपियन बन गई है। आईएलटी20 खिताब पर कब्जा कर लिया। फाइनल में गल्फ जायंट्स की टीम ने डेजर्ट वाइपर को 7 विकेट से मात दी। डेजर्ट वाइपर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 146 रन बना सकी।

जवाब में अडानी गल्फ जायंट्स की टीम ने 18.4 ओवर में 3 विकेट पर 149 रन बनाकर बाजी मार ली। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला गया। चैंपियन बनने पर हर खिलाड़ी को 156 ग्राम का सोने और हीरो से बना मेडल दिया गया। मेडल पर 240 हीरे लगे थे।

कप्तान जेम्स विंस ने कहा कि यह बहुत अच्छा अहसास है। डेजर्ट वाइपर को भी बधाई। हसरंगा ने अच्छी बल्लेबाजी की और हमें दबाव में ला दिया लेकिन हमने गेंद से वापसी की। युवा खिलाड़ियों के लिए अनुभवी परिवार से सीखना अच्छा होता है। अडानी परिवार और गल्फ जायंट्स वास्तव में सहायक रहे हैं।

इंग्लैंड के तेज बॉलर क्रिस जार्डन को सीजन का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया। वेस्टइंडीज के कार्लोस ब्रैथवेट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ब्रैथवेट ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो खुशी हुई और स्टाफ को बहुत-बहुत धन्यवाद। वास्तव में टीम पर गर्व है और प्रबंधन और कर्मचारियों को अवसर देने के लिए धन्यवाद।

गल्फ जायंट्स के क्रिस लिन ने 50 गेंद में 72 रन का पारी खेली, जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल है। गेरहार्ड इरास्मस ने 33 गेंद में 30 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और एक छक्का है। वेस्टइंडीज के धाकड़ खिलाड़ी शिमरोन हेटमायर ने सही समय पर हाथ खोला और 13 गेंद में 25 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल हैं।

