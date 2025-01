ICC’s Women’s ODI Team 2024: भारत की स्मृति मंधाना, ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ICC की 2024 की महिला वनडे टीम में

ICC’s Women’s ODI Team of the Year 2024: भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा को ICC की वर्ष 2024 की महिला वनडे टीम में शामिल किया गया है। आईसीसी ने 24 जनवरी को एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी। ये दोनों खिलाड़ी पिछले वर्ष वनडे प्रारूप पर अमिट छाप छोड़ने वाली 11 खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज कराने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं।

Honouring talent, skill, and consistency as part of the ICC Women’s ODI Team of the Year 2024 ✨ pic.twitter.com/gkGd0XqEi1