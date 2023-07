ICC World Test Championship 2023-2025: डब्ल्यूटीसी में भारत ने की शानदार शुरुआत, 12 अंकों के साथ खाता खुला, पहले पायदान पर, जानें दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन

Highlights ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 मैच में 22 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड की टीम 3 मैचों में 10 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत ने पहली पारी पांच विकेट पर 421 रन पर घोषित करके 271 रन की बढ़त ले ली थी।

ICC World Test Championship 2023-2025 India vs West Indies 1st Test: विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2023-25 की शुरुआत हो गई है। भारतीय टीम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) में शानदार शुरुआत की और 12 अंकों के साथ खाता खोला।

ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 मैच में 22 अंक के साथ दूसरे और इंग्लैंड की टीम 3 मैचों में 10 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। सीनियर आफ स्पिनर आर अश्विन के सात विकेट की मदद से भारत ने वेस्टइंडीज को पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन ही एक पारी और 141 रन से हरा दिया। भारत ने पहली पारी पांच विकेट पर 421 रन पर घोषित करके 271 रन की बढ़त ले ली थी।

वेस्टइंडीज टीम दूसरी पारी में 130 रन ही बना सकी। उसने पहली पारी में 150 रन बनाये थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 171 रन की पारी खेलने वाले यशस्वी जायसवाल की तारीफ करते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि वह हमेशा से प्रतिभाशाली था और अब उसने बता दिया कि वह शीर्ष स्तर पर खेल सकता है।

Jaiswal and Ashwin 🌟



Crucial #WTC25 points for India as they take a 1-0 lead in the Test series.#WTC25https://t.co/Qhs9uAmv5a