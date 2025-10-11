हरलीन देओल को आउट करने के बाद पवेलियन लौटने का इशारा, नॉनकुलुलेको मलाबा पर एक्शन, फटकार के साथ खाते में एक डिमेरिट अंक जोड़ा

Highlights दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को यहां भारत को तीन विकेट से हराया था। फटकार लगाई गई और खाते में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया। 24 महीने की अवधि में यह उनका पहला अपराध था।

विशाखापत्तनमः दक्षिण अफ्रीका की स्पिनर नॉनकुलुलेको मलाबा को भारत के खिलाफ महिला वनडे विश्व कप मैच के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की आचार संहिता के लेवल एक के उल्लंघन के लिए शनिवार को यहां फटकार लगाई गई और उनके खाते में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया। दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को यहां भारत को तीन विकेट से हराया था।

आईसीसी की मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘मलाबा को खिलाड़ियों और उनके सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता की धारा 2.5 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जो किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान बल्लेबाज के आउट होने पर अपमानजनक भाषा, कार्य या हावभाव का प्रयोग करने या आक्रामक प्रतिक्रिया से संबंधित है।’’

यह घटना भारत की पारी के 17वें ओवर में घटी, जब मलाबा ने हरलीन देओल को आउट करने के बाद बल्लेबाज को पवेलियन लौटने का इशारा किया था। आईसीसी ने कहा, ‘‘मलाबा को फटकार लगाई गई और उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया है, क्योंकि 24 महीने की अवधि में यह उनका पहला अपराध था।’’