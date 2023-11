CWC ICC World Cup 2023: सेमीफाइनल के लिए अंपायर, रैफरी और मैच अधिकारियों की घोषणा, यहां चेक करें लिस्ट

Highlights टीमें 2019 संस्करण के सेमीफाइनल में भी भिड़ी थीं, जिसे ब्लैक कैप्स ने जीता था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले सेमीफाइनल में मैदानी अंपायर होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2019 में हुए विश्व कप सेमीफाइनल में भी इलिंगवर्थ मैदानी अंपायर थे।

CWC ICC World Cup 2023: आईसीसी 2023 विश्व कप के दोनों सेमीफाइनल के लिए मैच अधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड और दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने दक्षिण अफ्रीका है। पहला सेमीफाइनल मुंबई में 15 नवंबर जबकि दूसरा कोलकाता में 16 नवंबर को खेला जाएगा।

सेमीफाइनल के लिए मैच अधिकारी: (List of officials, umpires and match referees for the 2023 World Cup semi-finals)-

पहला सेमीफाइनल: भारत बनाम न्यूजीलैंड, 15 नवंबर, मुंबई मैदानी अंपायर: रिचर्ड इलिंगवर्थ और रोड टकर तीसरा अंपायर: जोएल विल्सन चौथा अंपायर: एड्रियन होल्डस्टॉक मैच रैफरी: एंडी पाइक्रॉफ्ट

दूसरा सेमीफाइनल: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, 16 नवंबर, कोलकाता मैदानी अंपायर: रिचर्ड कैटलब्रो और नितिन मेनन तीसरा अंपायर: क्रिस गफानी चौथा अंपायर: माइकल गफ मैच रैफरी: जवागल श्रीनाथ।

पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। दोनों टीमें 2019 संस्करण के सेमीफाइनल में भी भिड़ी थीं, जिसे ब्लैक कैप्स ने जीता था। रोड टकर और रिचर्ड इलिंगवर्थ भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले सेमीफाइनल में मैदानी अंपायर होंगे।

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले अंतिम चार के दूसरे मुकाबले में नितिन मेनन और रिचर्ड कैटलब्रो यह भूमिका निभाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2019 में हुए विश्व कप सेमीफाइनल में भी इलिंगवर्थ मैदानी अंपायर थे। ओल्ड ट्रैफर्ड पर मौसम से प्रभावित यह मुकाबला दो दिन चला था और इसे न्यूजीलैंड ने 18 रन से जीता था।

टकर ने इस मैच में तीसरे अंपायर की भूमिका निभाई थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला सेमीफाइनल टकर का 100वां एकदिवसीय मुकाबला होगा। इस मैच में जोएल विल्सन तीसरे अंपायर, एड्रियन होल्डस्टॉक चौथे अंपायर और एंडी पाइक्राफ्ट मैच रैफरी की भूमिका निभाएंगे। कैटलब्रो ने भी मौजूदा विश्व कप के दौरान एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में अंपायरिंग का शतक पूरा किया।

उन्होंने नीदरलैंड और श्रीलंका के बीच 21 अक्टूबर को हुए मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की थी। वह लगातार तीसरे विश्व कप में सेमीफाइनल में अंपायर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। भारत के नितिन मेनन उनके साथ मैदानी अंपायर होंगे जो पहली बार विश्व कप में अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। क्रिस गफानी इस मैच में तीसरे अंपायर होंगे जबकि माइकल गफ चोथे अंपायर और भारत के जवागल श्रीनाथ मैच रैफरी की भूमिका में होंगे।