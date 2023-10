World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया पर मंडराया खतरा! शुभमन गिल की तबीयत बिगड़ी-सूत्र

Highlights शुभमन गिल को डेंगू हो गया है ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच होने वाला है वर्ल्ड कप में भारत के पहले मैच में गिल के खेलने पर सवाल उठे

World Cup 2023: आईसीसी विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने शुरुआती मैच से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है क्योंकि इन-फॉर्म सलामी बल्लेबाज शुबमन गिल की तबीयत खराब हो गई है। कथित तौर पर खबरें सामने आ रही हैं कि शुभमन गिल को डेंगू हो गया है और वह आने वाले रविवार, 8 अक्टूबर को खेल से चूक सकते हैं।

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में पांच बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में गिल के खेलने पर अभी संदेह बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, 24 वर्षीय बल्लेबाज का 6 अक्टूबर (शुक्रवार) को डेंगू के लिए परीक्षण किया जाएगा।

डेंगू से पीड़ित मरीजों को समय पर ठीक होने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है और भारतीय क्रिकेट टीम और उसके प्रशंसकों को उम्मीद होगी कि फाजिल्का में जन्मे इस खिलाड़ी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आएगी और वह जल्द से जल्द ठीक होकर देश के 2023 विश्व कप अभियान का हिस्सा बनेंगे।

अगर गिल ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ मुकाबले से पहले समय पर ठीक होने में विफल रहते हैं तो भारत शीर्ष क्रम में रोहित शर्मा के सलामी जोड़ीदार के रूप में ईशान किशन को चुन सकता है।

किशन वर्तमान में भारत के लिए मध्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ 81 गेंदों में 82 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर भारतीय टीम को संकट से उबारा था।

Team India batsman Shubman Gill isn't well, he is suffering from dengue: Sources



(File photo) pic.twitter.com/oKXinfiDid