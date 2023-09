ICC World Cup 2023: पाकिस्तान टीम की जमकर हो रही खातिरदारी, लजीज व्यंजनों के साथ खाने में परोसे जा रहे ये फूड

Highlights पाकिस्तानी टीम को भारत में परोसे जा रहे खास व्यंजन पाक टीम सात साल बाद आई भारत 29 सितंबर को पाक टीम अपना वॉर्मअप मैच खेलेगी

ICC World Cup 2023: भारत में आयोजित होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत आ चुकी है। हैदराबाद पहुंची पाकिस्तानी टीम का भारत में जमकर स्वागत किया गया।

सात सालों पर ये वो पल है जब भारत की धरती पर पाक क्रिकेट टीम पहुंची है। ऐसे में पाक क्रिकेटर की खातिरदारी में भारत के होटलों में ठहरने की व्यवस्था की गई है और पूरी तरह से पाक टीम की मेहमाननवाजी की जा रही है।

हैदराबाद में जहां पाक टीम रूकी है वहां के खाने का मेनू सामने आया है। इस खाने के मेनू में लैंब चॉप्स, मटन करी, हैदराबादी बिरयानी, ग्रिल्ड फिश, बटर चिकन और वेजिटेबल पुलाव शामिल होंगे। हालांकि, किसी भी तरह से टीम को बीफ नहीं परोसा जाएगा।

पाकिस्तान अपने दैनिक प्रोटीन सेवन के लिए चिकन, मटन और मछली पर निर्भर रहेगा। टीम का डाइट चार्ट, जो पीटीआई के पास है, में ग्रिल्ड लैंब चॉप्स, मटन करी, बेहद लोकप्रिय बटर चिकन और ग्रिल्ड मछली शामिल हैं।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अपने कार्बोहाइड्रेट सेवन के लिए, पाकिस्तान टीम ने स्टेडियम के कैटरर से उबले हुए बासमती चावल, महान शेन वार्न की पसंदीदा बोलोग्नीज़ सॉस में स्पेगेटी और शाकाहारी पुलाव के लिए कहा है। चूंकि पाकिस्तान लगभग दो सप्ताह के लिए यहां है भोजन में प्रसिद्ध हैदराबादी बिरयानी शामिल हो सकती है।

As we head for the World Cup, we seek prayers of all the Pakistan cricket team fans and well-wishers. I am certain that you will continue to extend your support and love, which you have always done.



Pakistan Zindabad 🇵🇰 pic.twitter.com/ZiMJIfCBfd