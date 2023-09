ICC World Cup 2023: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख जका अशरफ ने भारत को 'दुश्मन देश' कहा, विवादित बयान से मचा हंगामा

Highlights पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ जका अशरफ का बयान चर्चा में पीसीबी चीफ ने भारत को दुश्मन देश कहा जका अशरफ ने एक साक्षात्कार के दौरान विवादास्पद बयान दिया

ICC World Cup 2023: पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आईसीसी वनडे विश्वकप में हिस्सा लेने के लिए भारत आ चुकी है। पाकिस्तान की टीम का स्वागत भी भारत में गर्मजोशी के साथ हुआ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ जका अशरफ का भारत के प्रति घृणा से भरा हुए बयान ने सारी कवायदों पर पानी फेर दिया। जका अशरफ का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वह भारत को "दुश्मन देश" कहते हुए देखे गए।

One side, Pakistan cricket team received enthusiastic welcome in India.



Other side, Pakistan Cricket Board (PCB) Chairman Zaka Ashraf termed India as "Dushman Mulk" (enemy country).



So, no matter what we do, Pakistan's mentality & agenda is clear. pic.twitter.com/oUbz8MYsl5