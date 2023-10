IND VS PAK: किक्रेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को याद आया 2007 T20 विश्व कप, जानिए वजह

Highlights सचिन तेंदुलकर ने खास अंदाज में किया गौतम को बर्थडे विश गौतम की दो पारियां रही काफी चर्चित सचिन के साथ विश्व कप 2011 खेल चुके हैं गंभीर

World Cup 2023: विश्व कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में महामुकाबला है। इस मैच को देखने के लिए देशभर से किक्रेट प्रेमी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। किक्रेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी भारत को सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी है।

Wishing a very happy birthday to the man who played a crucial role when India played the same opposition as today in the T20 World Cup in 2007. Have a great year Gauti.@GautamGambhirpic.twitter.com/wrDq1nQSzP