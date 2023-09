रिलीज हुआ वनडे वर्ल्ड कप का एंथम सांग, 'दिल जश्न बोले' में छाए रणवीर सिंह, यहां देखें धमाकेदार गाना

Highlights रिलीज हुआ वर्ल्ड कप का एंथम सांग आईसीसी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से शेयर किया एंथम का टाइटल एंथम 'दिल जश्न बोले' है

ICC World Cup 2023 Anthem: अक्टूबर महीने में वनडे विश्वकप शुरू होने वाला है। अब धीरे-धीरे लोगों पर इसकी खुमारी भी छाने लगी है। अब जब विश्वकप शुरू होने में सिर्फ 2 सप्ताह का समय बचा है तब आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक एंथम रीलिज किया गया है। इसे आईसीसी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से शेयर किया।

एंथम का टाइटल एंथम 'दिल जश्न बोले' है। इसमें बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं और इसका म्यूजिक प्रीतम ने दिया है। गीत लिखे हैं श्लोक लाल और सावेरी वर्मा ने एवं प्रीतम, नकाश अजीज, श्रीराम चंद्रा, अमित मिश्रा, जोनिता गांधी, अकासा, चरण ने मिलकर गाया है। एंथम में कुछ भाग रैप भी है जिसे चरण द्वारा लिखा और प्रस्तुत किया गया है। एंथम के शानदार वीडियो में बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह वनडे एक्सप्रेस से प्रशंसकों को विश्वकप की यात्रा पर ले जा रहे हैं।

इसकी लॉन्चिंग पर रणवीर सिंह ने कहा, "स्टार स्पोर्ट्स परिवार के एक हिस्से और एक कट्टर क्रिकेट प्रशंसक के रूप में, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए इस एंथम लॉन्च का हिस्सा बनना वास्तव में एक सम्मान की बात है। यह एक उत्सव है। वह गेम जिसे हम सभी पसंद करते हैं।"

DIL JASHN BOLE! #CWC23



Official Anthem arriving now on platform 2023 📢📢



Board the One Day Xpress and join the greatest cricket Jashn ever! 🚂🥳



Credits:

Music - Pritam

Lyrics - Shloke Lal, Saaveri Verma

Singers - Pritam, Nakash Aziz, Sreerama Chandra, Amit Mishra, Jonita… pic.twitter.com/09AK5B8STG