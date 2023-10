ODI World Cup 2023 All Teams: 10 टीम तैयार, कल से आगाज, जानें डेट, स्थान, लाइव स्ट्रीमिंग विवरण, सभी जानकारी के लिए यहां क्लिक कीजिए

Highlights गत चैंपियन इंग्लैंड के सामने न्यूजीलैंड की टीम है। भारत टूर्नामेंट के इतिहास में 50 ओवर के विश्व कप की मेजबानी करेगा। मैच दोपहर दो बजे से खेला जाएगा।

ICC World Cup 2023 all set to begin tomorrow: आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 2019 विश्व कप फाइनलिस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ओपनिंग मैच खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया जाएगा। मैच दोपहर दो बजे से खेला जाएगा।

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम 19 नवंबर को फाइनल की मेजबानी भी करेगा। पुरुष वनडे विश्व कप के 13वें संस्करण में 45 लीग मैच और तीन नॉकआउट मैच होंगे। इस बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट में दस टीमें एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगी। यह चौथी बार होगा जब भारत टूर्नामेंट के इतिहास में 50 ओवर के विश्व कप की मेजबानी करेगा।

R Ashwin replaces injured Axar Patel in the 15-member squad.



आईसीसी वनडे विश्व कप में भाग लेने वाली टीमेंः (Teams participating in the ICC ODI World Cup)-

1. भारत

2. पाकिस्तान

3. श्रीलंका

4. बांग्लादेश

5. अफगानिस्तान

6. दक्षिण अफ़्रीका

7. ऑस्ट्रेलिया

8. न्यूजीलैंड

9. इंग्लैंड

10. नीदरलैंड।

आईसीसी वनडे विश्व कप: (ICC ODI World Cup: Venue)- कहां-कहां होंगे मैच

वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम, पुणे, एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) स्टेडियम, धर्मशाला, ईडन गार्डन, कोलकाता, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ और अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली।

आईसीसी विश्व कप 2023 के मैच कैसे और कहाँ देखेंः (How and where to watch ICC World Cup 2023 matches)-

भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क वनडे विश्व कप 2023 मैचों का सीधा प्रसारण करेगा। इस बीच, डिज़्नी+हॉटस्टार अपने ऐप और वेबसाइट पर सभी मैचों की लाइव स्ट्रीम करेगा। दिन के मैच जहां सुबह 10:30 बजे शुरू होंगे, वहीं दिन-रात के मैच दोपहर 2 बजे शुरू होंगे। छह दिन के मैच होते हैं, जबकि बाकी दिन-रात के मैच होते हैं।

आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023: भारत का कार्यक्रम-(ICC Men's World Cup 2023: India's schedule)

8 अक्टूबर: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई

11 अक्टूबर: भारत बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली

14 अक्टूबर: भारत बनाम पाकिस्तान, अहमदाबाद

19 अक्टूबर: भारत बनाम बांग्लादेश, पुणे

22 अक्टूबर: भारत बनाम न्यूजीलैंड, धर्मशाला

29 अक्टूबर: भारत बनाम इंग्लैंड, लखनऊ

2 नवंबर: भारत बनाम श्रीलंका, मुंबई

5 नवंबर: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता

12 नवंबर: भारत बनाम नीदरलैंड, बेंगलुरु।

भारत द्वारा खेले जाने वाले सभी मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होंगे।

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड टीमें: (England and New Zealand teams)-

इंग्लैंड: जोस बटलर (कप्तान), जो रूट, जॉनी बेयरस्टॉ, हैरी ब्रूक, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मलान, बेन स्टोक्स, मोईन अली, क्रिस वोक्स, सैम कुरेन, डेविड विली, आदिल रशीद, मार्क वुड, रीसे टॉपली, गुस एटकिंसन।

न्यूजीलैंड: टॉम लाथम (कप्तान और विकेटकीपर), डेवोन कोंवे, विल यंग, केन विलियमसन (पहले मैच में उपलब्ध नहीं), मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिशेल सेंटनेर, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्युसन, मैट हेनरी।