ICC Women's World Cup Semi-Final: 29 को दक्षिण अफ्रीका के सामने इंग्लैंड और 30 अक्टूबर को भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से, जानें फाइनल कब?

नवी मुंबईः आईसीसी महिला विश्व कप 2025 अंतिम दौर में है। सेमीफाइनल लाइनअप तैयार हो गया है। पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के सामने इंग्लैड की टीम टकराएगी। पहला मैच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी में खेला जाएगा। दूसरा मैच 7 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीत खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, नवी मुंबई में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को नवी मुंबई को खेला जाएगा।

ICC Women's World Cup Semi-Final:

पहला सेमीफाइनलः दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैड, 29 अक्टूबर, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी।

दूसरा सेमीफाइनलः टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, 30 अक्टूबर, डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, नवी मुंबई।

फाइनल मुकाबलाः सेमीफाइनल विजेता टीम, 2 नवंबर, डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, नवी मुंबई।

भारत ने बांग्लादेश को नौ विकेट पर 119 रन पर रोका

बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव की अगुआई में गेंदबाजों के प्रभावी प्रदर्शन से भारत ने आईसीसी महिला विश्व कप के वर्षा से प्रभावित 27 ओवर के मैच में रविवार को यहां बांग्लादेश को नौ विकेट पर 119 रन पर रोक दिया। बारिश के कारण दो बार मिलाकर चार घंटे से अधिक समय तक खेल रुका रहा जिसके कारण पहले इसे 43 और फिर 27 ओवर का कर दिया गया।

बाएं हाथ की स्पिनर राधा ने 30 रन देकर तीन विकेट चटकाए। श्री चरणी ने भी 23 रन देकर दो विकेट हासिल किए जबकि अमनजोत कौर (18 रन पर एक विकेट), रेणुका सिंह (23 रन पर एक विकेट) और दीप्ति शर्मा (24 रन पर एक विकेट) को भी एक-एक विकेट मिला। बांग्लादेश की ओर से शर्मिन अख्तर सबसे सफल बल्लेबाजी रहीं जिन्होंने 53 गेंद में चार चौकों से 36 रन बनाए।

उनके अलावा शोभना मोस्तरी (26) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाईं। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद बारिश आ गई और निर्धारित समय से दो घंटे बाद जब मैच शुरू हुआ तो इसे 43 ओवर का कर दिया गया। रेणुका सिंह ने पहले ओवर की अंतिम गेंद पर सुमैया अख्तर (02) को श्री चरणी के हाथों कैच करा दिया।

सलामी बल्लेबाज रूबिया हैदर (13) और शर्मिन ने इसके बाद पारी को संभाला। शर्मिन ने चौथे ओवर में रेणुका पर पारी का पहला चौका जड़ा और फिर अमनजोत की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन कराए। रूबिया ने नौवें ओवर में रेणुका पर चौका मारा लेकिन इसी ओवर में श्री चरणी ने शॉर्ट थर्ड पर शर्मिन का कैच टपका दिया।

दीप्ति शर्मा ने अगले ओवर में रूबिया को हरलीन देओल के हाथों कैच कराके बांग्लादेश को दूसरा झटका दिया। इसके बाद बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा जो दो घंटे से अधिक समय बाद दोबारा शुरू हुआ और इस बार मैच को 27 ओवर का कर दिया गया। बांग्लादेश की बल्लेबाज खेल दोबारा शुरू होने पर रन बनाने के लिए जूझती दिखीं।

श्री चरणी ने निगार सुल्ताना को रन आउट करने का मौका गंवाया लेकिन बांग्लादेश की कप्तान इस जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाईं और 24 गेंद में नौ रन बनाने के बाद अंतत: रन आउट हो गईं। मोस्तरी ने 19वें ओवर में दीप्ति पर चौके के साथ बाउंड्री के सूखे को खत्म किया और फिर इस ऑफ स्पिनर के अगले ओवर में लगातार दो चौके मारे।

इस बीच 21वें ओवर में क्षेत्ररक्षण करते हुए प्रतिका रावल का दायां टखना मुड़ गया और उन्हें लड़खड़ाते हुए बाहर जाना पड़ा। राधा ने मोस्तरी को हरलीन के हाथों कैच कराके बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया जबकि अमनजोत कौर ने शोर्ना अख्तर (02) को बोल्ड किया। राधा ने नाहिदा अख्तर (03) को भी बोल्ड किया।

राबिया खान (03) ने राधा की गेंद पर दो रन के साथ 24वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया। श्री चरणी ने शर्मिन को स्थानापन्न खिलाड़ी अरुंधति रेड्डी के हाथों कैच कराया जबकि राधा ने राबिया को बोल्ड करके तीसरा विकेट हासिल किया।