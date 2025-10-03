ICC Women's World Cup: 20.1 ओवर और 69 पर ढेर दक्षिण अफ्रीका, लिंसे स्मिथ ने 4 ओवर में 7 रन देकर झटके 3 विकेट

Highlightsबाएं हाथ की स्पिनर लिंसे स्मिथ ने चार ओवर में सात रन देकर तीन विकेट चटकाए।दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 20.4 ओवर में ढेर हो गई।सिनाओ जाफ्टा (22 रन) ही दोहरे अंक के स्कोर तक पहुंच सकीं।
ICC Women's World Cup: बाएं हाथ की स्पिनर लिंसे स्मिथ (सात रन देकर तीन विकेट) की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से इंग्लैंड ने शुक्रवार को यहां आईसीसी महिला वनडे विश्व कप मैच में दक्षिण अफ्रीका को 69 रन पर ढेर कर दिया। यह दक्षिण अफ्रीका का महिला विश्व कप इतिहास में दूसरा न्यूनतम स्कोर है।
इंग्लैंड के लिए स्मिथ के अलावा कप्तान नैट साइवर ब्रंट (पांच रन देकर दो विकेट), सोफी एक्लेस्टोन (19 रन देकर दो विकेट) और चार्ली डीन (14 रन देकर दो विकेट) ने दो दो विकेट झटके। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 20.4 ओवर में ढेर हो गई, उसके लिए विकेटकीपर बल्लेबाज सिनाओ जाफ्टा (22 रन) ही दोहरे अंक के स्कोर तक पहुंच सकीं।
पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला करने वाली इंग्लैंड ने दूसरे ओवर में ही स्मिथ को गेंद थमा दी जिसका फल उसे तुरंत ही मिल गया। स्मिथ ने दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक आसान रिटर्न कैच लपककर दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट को आउट कर दिया।
फिर स्मिथ ने चौथे ओवर में टैजमिन ब्रिट्स को और छठे ओवर में अनुभवी मारिजाने काप को बोल्ड कर दिया। तेज गेंदबाज लॉरेन बेल ने सुने लुस का विकेट झटका जिससे दक्षिण अफ्रीका की टीम छह ओवरों में 19 रन पर चार विकेट गंवाकर मुश्किल में थी और इन झटकों से टीम उबर ही नहीं सकी। मजबूत बल्लेबाजों के लगातार आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के मध्यक्रम पर काफी दबाव आ गया था।
टीम की बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए। इंग्लैंड की कप्तान साइवर ने क्लो ट्रायोन और नादिन डी क्लार्क को आउट करके दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें और बढ़ा दीं। इससे उसकी वापसी की संभावना भी खत्म हो गई। विकेटकीपर बल्लेबाज जाफ्टा ने कुछ संघर्ष दिखाया जिससे वह दक्षिण अफ्रीका को आईसीसी के सबसे बड़े टूर्नामेंट में अपने सबसे कम 51 रन के स्कोर पर सिमटने से ही बचा सकीं।