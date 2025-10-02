ICC Women's World Cup 2025: पाकिस्तान और बांग्लादेश मैच के दौरान PAK कमेंटेटर ने ऑन एयर किया आज़ाद कश्मीर का ज़िक्र, VIDEO

ICC Women's World Cup 2025: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के दौरान एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है जब पाकिस्तानी कमेंटेटर और पूर्व खिलाड़ी सना मीर ने एक खिलाड़ी की पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हुए "आज़ाद कश्मीर" का ज़िक्र किया। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के पहले मैच के दौरान की गई इस टिप्पणी पर दर्शकों ने तुरंत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और पूर्व क्रिकेटर पर एक विशुद्ध खेल आयोजन में राजनीति का तड़का लगाने का आरोप लगाया।

कमेंट्री के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज़ नतालिया परवेज़ का परिचय देते हुए मीर ने कहा, "नतालिया, जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से आती हैं, लाहौर में काफ़ी क्रिकेट खेलती हैं। उन्हें अपना ज़्यादातर क्रिकेट लाहौर में ही खेलना पड़ता है।" कई दर्शकों ने "आज़ाद कश्मीर" शब्द को एक विवादित क्षेत्र के राजनीतिकरण के रूप में देखा।

क्रिकेट, खासकर उपमहाद्वीप में, लंबे समय से राजनीतिक रंग लिए हुए है, खासकर भारत-पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में। हालाँकि, कमेंटेटरों से आमतौर पर प्रसारण के दौरान भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील शब्दावली से दूर रहने की अपेक्षा की जाती है। कई लोगों का तर्क है कि मीर के शब्द, चाहे जानबूझकर कहे गए हों या अनजाने में, तटस्थता की उस भावना का उल्लंघन करते हैं जिसका पालन अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में किया जाना चाहिए।

Shocking to hear a Pakistani commentator call a player "from Azad Kashmir" on air during the #ICCWomensWorldCup2025 match



And then Pakis and liberals cry "keep politics away from sports"?

हालांकि मैच के बाद की चर्चाओं में पाकिस्तान के मैदानी संघर्षों पर ही चर्चा होने की उम्मीद थी, लेकिन ध्यान कमेंट्री बूथ पर केंद्रित हो गया। इस टिप्पणी ने प्रसारकों की भूमिका और खिलाड़ियों के मूल के बारे में चर्चा करते समय, खासकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर बहस फिर से छेड़ दी है।