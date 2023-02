ICC Women's T20 World: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अभ्यास मैच में बांग्लादेश को हराया

Highlights आईसीसी महिला टी20 विश्व कप अभ्यास मैच में बांग्लादेश को 52 रन से हरा दिया भारत के 184 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम आठ विकेट पर 131 रन ही बना सकी

स्टेलनबोश (दक्षिण अफ्रीका): ऋषा घोष के आक्रामक अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को यहां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप अभ्यास मैच में बांग्लादेश को 52 रन से हरा दिया। भारत के 184 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और टीम आठ विकेट पर 131 रन ही बना सकी।

देविका वैद्य (21 रन पर दो विकेट) भारत की सबसे सफल गेंदबाज रहीं जबकि राजेश्वरी गायकवाड़, अंजलि सरवानी, दीप्ति शर्मा, राधा यादव और शेफाली वर्मा ने एक-एक विकेट चटकाए। बांग्लादेश की ओर से कप्तान निगार सुल्ताना (40) और सलामी बल्लेबाज मुर्शीदा खातून (32) ही टिककर बल्लेबाजी कर पाए।

🔹 India hit form vs Bangladesh

🔹 Morale-boost for West Indies

🔹 South Africa strut against Pakistan



What an afternoon of #T20WorldCup warm-up action 🙌#TurnItUppic.twitter.com/eI4vnQyq0j