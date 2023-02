ICC Women's T20 World Cup 2023: एक गेंद रहते छह विकेट से मारी बाजी, वेस्टइंडीज ने खाता खोला, महिला टी20 विश्व कप से आयरलैंड टीम बाहर

Highlights मैथ्यूज ने 53 गेंद की नाबाद पारी में आठ चौके और एक छक्का जड़ा। हेनरी ने 28 गेंद में 34 रन की पारी के दौरान चार चौके लगाये। आयरलैंड ने नौ विकेट पर 137 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया।

ICC Women's T20 World Cup 2023: वेस्टइंडीज ने आखिरकार महिला टी20 विश्व कप में खाता खोल लिया। लगातार तीन हार के बाद आयरलैंड की टीम विश्व कप से बाहर हो गई। इंडीज कप्तान हेली मैथ्यूज ने शानदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आयरलैंड के पास एक मैच बचा है, जो औपचारिक होगा।

कप्तान हेली मैथ्यूज की नाबाद 66 रन की पारी और शिनेल हेनरी के साथ तीसरे विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी के दम पर वेस्टइंडीज ने आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ एक गेंद शेष रहते छह विकेट की रोमांचक जीत दर्ज की।

सलामी बल्लेबाज मैथ्यूज ने 53 गेंद की नाबाद पारी में आठ चौके और एक छक्का जड़ा। हेनरी ने 28 गेंद में 34 रन की पारी के दौरान चार चौके लगाये। ओर्ला प्रेंडरगास्ट की 61 रन (47 गेंद में छह चौके और एक छक्का की मदद से) की पारी से आयरलैंड ने नौ विकेट पर 137 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया।

