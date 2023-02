ICC T20 World Cup 2023: महिला टी20 विश्व कप ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' के लिए 9 खिलाड़ी दावेदार, भारतीय विकेटकीपर शामिल, देखें लिस्ट

Highlights आईसीसी ने पुरस्कार के लिए नामांकन शुरू कर दिया है। ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' के लिए नौ खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है। भारत और वेस्टइंडीज के एक-एक खिलाड़ी इसका हिस्सा है।

ICC Women's T20 World Cup 2023: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 अंतिम चरण में है। कल फाइनल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और मेजबान दक्षिण अफ्रीका एक-दूसरे को टक्कर देंगे। दक्षिण अफ्रीकी टीम पहली बार फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा है। इस बीच आईसीसी ने पुरस्कार के लिए नामांकन शुरू कर दिया है।

महिला T20 विश्व कप 2023 के लिए ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' के लिए नौ खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है। आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) की इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का दबदबा है, जिसमें मौजूदा चैंपियन के तीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी शामिल हैं। भारत और वेस्टइंडीज के एक-एक खिलाड़ी इसका हिस्सा है।

1ः विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष (भारत)

2ः नेट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड)

3ः सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)

4ः लौरा वूलफार्ट (दक्षिण अफ्रीका)

5ः ताजमिन ब्रिट्स (दक्षिण अफ्रीका)

6ः मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया)

7ः एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया)

8ः ऐश गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया)

9ः हेले मैथ्यूज (वेस्टइंडीज)।

Unveiling the shortlist for the ICC Women's #T20WorldCup 2023 Player of the Tournament 🤩 Nine exceptional performers make it to the star-studded list. Who gets your vote? 🗳️

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शॉर्टलिस्ट किए गए नौ खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। शॉर्टलिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का दबदबा है। प्रशंसकों को वोट देने और विजेता का फैसला करने का मौका मिलता है। युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष महिला टी20 विश्व कप ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' (टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी) के लिए चुने गयी नौ खिलाड़ियों में अकेली भारतीय है।

भारत गुरुवार को केपटाउन में खेले गए सेमीफाइनल मैच में पांच बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच रन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। टूर्नामेंट में 19 साल की विकेटकीपर ने बल्ले से फिनिशर की भूमिका में चमक बिखेरी। उन्होंने इस दौरान दो बार 40 रन से अधिक की पारियां खेली।

इसमें इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 47 रन की उनकी पारी ने भारतीय टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया था। उन्होंने पांच पारियों में दो बार नाबाद रहते हुए 68 की औसत से 168 रन बनाये। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट लगभग 130 का रहा। उन्होंने विकेट के पीछे भी अपने काम से प्रभावित किया।

Richa Ghosh in 2023 T20 World Cup:



- 31* (20) Vs Pakistan.

- 44* (20) Vs West Indies.

- 47* (34) Vs England.



- Not an ideal result for India tonight, but Richa's form is one of the positives in this tournament. She's doing a perfect job in the final overs. pic.twitter.com/kpIYV6oVRk