ICC Women's T20 World Cup 2023: भारतीय टीम के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगी उप कप्तान, कल है टक्कर

ICC Women's T20 World Cup 2023: भारत की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने सोशल मीडिया पर क्रिकेट पोशाक में अपनी तस्वीर पोस्ट करके संकेत दिए कि वह पाकिस्तान के खिलाफ महिला टी20 विश्व कप के रविवार को होने वाले रोमांचक मुकाबले को नहीं छोड़ना चाहेंगी।

शीर्ष क्रम की इस बल्लेबाज ने ट्विटर पर चार तस्वीरें पोस्ट करके उन्हें कैप्शन दिया, ‘‘आओ तैयार हो जाएं टी20 विश्व कप 2023 के लिए।’’ ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 26 वर्षीय सलामी बल्लेबाज मंधाना उंगली में चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगी। वह इस सप्ताह के शुरू में आस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान चोटिल हो गई थी।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के एक सूत्र ने पुष्टि की थी कि मंधाना को अभ्यास मैच के दौरान चोट लग गई थी। आईसीसी सूत्र ने कहा था, ‘‘हम यह नहीं कह सकते कि वह विश्व कप में नहीं खेल पाएगी लेकिन उसका पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खेलना संदिग्ध है।’’

A day spent well with the team. Mood 💙 pic.twitter.com/dVURHmpgYs