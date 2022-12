ICC Women’s T20 World Cup 2023: महिला टी20 विश्व कप 10 से 26 फरवरी तक दक्षिण अफ्रीका में, 15 सदस्यीय टीम की घोषणा, देखें लिस्ट

Highlights विवादास्पद हालात में टीम से बाहर कर दिया गया था। भारतीय टीम की अगुआई हरमनप्रीत कौर करेंगी। महिला टी20 विश्व कप 10 से 26 फरवरी तक खेला जाएगा।

ICC Women’s T20 World Cup 2023: अनुभवी तेज गेंदबाज शिखा पांडे को दक्षिण अफ्रीका में अगले साल होने वाले महिला टी20 विश्व कप के लिए बुधवार को भारत की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। महिला टी20 विश्व कप 10 से 26 फरवरी तक खेला जाएगा।

शिखा ने भारत की ओर से पिछला मैच अक्टूबर 2021 में खेला था जिसके बाद उन्हें विवादास्पद हालात में टीम से बाहर कर दिया गया था। भारतीय टीम की अगुआई हरमनप्रीत कौर करेंगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने विश्व कप से पहले दक्षिण अफ्रीका में होने वाली त्रिकोणीय सीरीज के लिए भी टीम की घोषणा की।

