ICC Women's T20 World Cup 2023: भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में, 23 और 24 फरवरी को मुकाबला, जानें चौथी टीम कौन

ICC Women's T20 World Cup 2023: टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम महिला टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 23 और 24 फरवरी को सेमीफाइनल और 26 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ग्रुप-ए से ऑस्ट्रेलिया टीम सभी 4 मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है।

ग्रुप-ए से दूसरी टीम का फैसला आज होगा। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम में टक्कर है। ग्रुप-बी से इंग्लैंड और भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इंग्लैंड की टीम आखिरी मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। लेकिन इसका असर नहीं होगा। इंग्लैंड की टीम के पास 3 मैच में 6 अंक है। ग्रुप में टॉप पर है।

इस ग्रुप से इंग्लैंड ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह तय कर ली है। भारत ने चार मैचों में छह अंक के साथ सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया। भारत ग्रुप-बी में दूसरे स्थान पर है। भारत का सेमीफाइनल में टक्कर ऑस्ट्रेलिया से होगा। ग्रुप-ए में टॉप टीम ऑस्ट्रेलिया का सामना ग्रुप-बी की दूसरी टीम से होगा।

इंग्लैंड की टीम का सामना ग्रुप-ए की दूसरी टीम से होगा। जिसका फैसला आज हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम से हो सकता है। भारत ने महिला टी20 विश्व के ग्रुप दो के बारिश से प्रभावित अपने आखिरी लीग मुकाबले में आयरलैंड को डकवर्थ-लुईस पद्धति से पांच रन से शिकस्त दी थी।

