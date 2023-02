ICC Women's T20 World Cup 2023: दुनिया की पहली खिलाड़ी, रोहित शर्मा से आगे, 150 मैच और 3006 रन

Highlights भारतीय पुरुष टीम के कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़कर विश्व क्रिकेट में एक शानदार इतिहास रचा। न्यूज़ीलैंड की सूजी बेट्स है, जो 143 मैचों खेली हैं। स्मृति मंधाना ने 115 मैच खेले हैं। रोहित 2007 में प्रारूप में अपनी शुरुआत के बाद से भारत के लिए 148 मैच खेले हैं।

ICC Women's T20 World Cup 2023: भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया। महिला T20I में 3000 रन बनाने वाली पहली भारतीय हैं। कौर ने भारतीय पुरुष टीम के कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़कर विश्व क्रिकेट में एक शानदार इतिहास रचा।

