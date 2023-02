ICC Women's T20 World Cup 2023: वेस्टइंडीज को 33 गेंद पहले हराया, इंग्लैंड ने  किया शानदार आगाज, साइवर का कमाल, 30 गेंद और 40 रन, अंक तालिका में नंबर एक

Highlights सलामी बल्लेबाज सोफिया डंकले की 18 गेंदों पर 34 रन की पारी खेली। वेस्टइंडीज ने ग्रुप बी के इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 135 रन बनाए थे। कप्तान हेली मैथ्यूज ने 42 और शेमाइन कैंपबेल ने 34 रन का योगदान दिया।

ICC Women's T20 World Cup 2023: इंग्लैंड ने शनिवार को यहां वेस्टइंडीज को 33 गेंद शेष रहते हुए सात विकेट से हराकर महिला टी20 विश्वकप में अपने अभियान का शानदार आगाज किया। इंग्लैंड के सामने 136 रन का लक्ष्य था।

🔥 40* off 30, including six fours and a six 🔥



The @aramco#POTM for the #WIvENG match is the amazing Nat Sciver-Brunt 👏#T20WorldCuppic.twitter.com/6Ki2svV2xW