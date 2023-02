ICC Women’s T20 World Cup: महिला टी20 विश्व कप में टूटेंगे 10 रिकॉर्ड, सबसे अधिक रन इस खिलाड़ी के नाम, टूटेगा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, जानिए

Highlights आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में दस टीमें भाग ले रही हैं। प्रत्येक समूह के सदस्य राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेलेंगे। इन दस टीमों को क्रमशः दो समूहों में विभाजित किया गया है, ग्रुप ए और बी।

ICC Women’s T20 World Cup 2023: इस महीने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 के आठवें संस्करण से पहले, यहां कई रिकॉर्डों पर एक नजर है जो इस आयोजन के दौरान टूट सकते हैं। हर टीम मैच से पहले दो वार्म-अप मैच खेलेगी।

मेग लैनिंग, एलिस पेरी, स्टैफनी टेलर, सोफी डिवाइन और हरमनप्रीत कौर कुछ ऐसे बड़े नाम हैं, जो आगामी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 में कई रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पर हैं। टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ ही दिन दूर है। खिलाड़ियों के 17 दिनों के रोमांचकारी एक्शन और रिकॉर्ड देखने को मिलेगा।

A host of records look set to fall during the eighth edition of the ICC Women's #T20WorldCup 👀



