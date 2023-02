ICC T20 World Cup 2023: रिकॉर्ड पांच बार चैंपियन और लगातार सातवीं बार फाइनल में, दक्षिण अफ्रीका के सामने अजेय ऑस्ट्रेलिया, जानें दोनों टीम के बारे में

Highlights ऑस्ट्रेलिया को हराना किसी भी तरह से आसान नहीं होगा। रिकॉर्ड पांच बार का चैंपियन है और लगातार सातवीं बार फाइनल में पहुंचा है। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले 12 महीनों में अच्छी प्रगति की है।

ICC Women's T20 World Cup 2023: दक्षिण अफ्रीका को अगर अपने स्वप्निल अभियान का सकारात्मक अंत करना है तो उसे रविवार को यहां होने वाले महिला टी20 विश्व कप फाइनल में अब तक अजेय रहे आस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती से पार पाने का तरीका ढूंढना होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे शुरू होगा।

And then there were two 🤩



The two captains of the ICC Women's #T20WorldCup 2023 Final 🙌#TurnItUp | #AUSvSApic.twitter.com/wAWGBjOvpP — ICC (@ICC) February 25, 2023

दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जुझारूपन का बेजोड़ नमूना पेश करके इंग्लैंड को उलटफेर का शिकार बनाया और उसे आस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज करने के लिए इसी तरह के प्रदर्शन की जरूरत पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया को हराना किसी भी तरह से आसान नहीं होगा। वह रिकॉर्ड पांच बार का चैंपियन है और लगातार सातवीं बार फाइनल में पहुंचा है।

लौरा वूलफार्ट और ताज़मिन ब्रिट्स के रूप में दक्षिण अफ्रीका के पास सर्वश्रेष्ठ सलामी जोड़ी

दक्षिण अफ्रीका ने पिछले 12 महीनों में अच्छी प्रगति की है। उसकी टीम पिछले साल वनडे विश्वकप के सेमीफाइनल में पहुंची थी और अब उसने आईसीसी की किसी प्रतियोगिता के फाइनल में पहली बार जगह बनाई है। लौरा वूलफार्ट और ताज़मिन ब्रिट्स के रूप में दक्षिण अफ्रीका के पास सर्वश्रेष्ठ सलामी जोड़ी है।

Sweating it out ahead of the big final 🏏



Australia are gearing up for the #T20WorldCup summit clash against South Africa in Cape Town 💪 #TurnItUppic.twitter.com/oGFC2Rxzdt — ICC (@ICC) February 25, 2023

ब्रिट्स भाला फेंक में पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन है लेकिन 2012 में कार दुर्घटना के कारण उनका ओलंपिक में खेलने का सपना टूट गया था। दक्षिण अफ्रीका की यह सलामी जोड़ी अभी शानदार फॉर्म में हैं और अगर उनकी टीम को ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो फिर इन दोनों को उसे अच्छी शुरुआत देनी होगी।

ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल में पहुंची

ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल में पहुंची थी। ऑल राउंडर मारिजन कैप अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरे थे। कप्तान सुने लुस को लगता है क्यों उनके पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आक्रमण है जिसमें शबनिम इस्माइल और अयाबोंगा खाका के रूप में दो उपयोगी तेज गेंदबाज हैं।

Unveiling the shortlist for the ICC Women's #T20WorldCup 2023 Player of the Tournament 🤩



Nine exceptional performers make it to the star-studded list. Who gets your vote? 🗳️ — ICC (@ICC) February 25, 2023

दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में दर्शकों का भी अपार समर्थन मिलेगा लेकिन उसके खिलाड़ियों को किसी तरह से दबाव में आने से बचना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने लीग चरण में दक्षिण अफ्रीका को आसानी से हराया था लेकिन खिताबी मुकाबले में वह किसी भी तरह से ढिलाई नहीं बरतना चाहेगा।

मेग लैनिंग की अगुवाई वाली टीम अच्छी तरह से जानती है

महिला क्रिकेट की सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया के पास खेल के हर विभाग में दमदार खिलाड़ी हैं। सेमीफाइनल में उसने जिस तरह से भारत के मुंह से जीत छीनी उससे साबित हो गया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी गेंद पड़ने तक भी अपनी जीत तय नहीं माननी चाहिए। जब परिस्थितियां अनुकूल न हों तब भी जीत कैसे दर्ज करनी होती है यह मेग लैनिंग की अगुवाई वाली टीम अच्छी तरह से जानती है।

From 2020 #T20WorldCup semi-final heartbreak to booking their spot in the 2023 final.



South Africa have come a long way 👏 pic.twitter.com/QW6s5EzISL — ICC (@ICC) February 24, 2023

टीम इस प्रकार हैं-

ऑस्ट्रेलिया: मेग लैनिंग (कप्तान), एलिसा हीली, डार्सी ब्राउन, एशलीग गार्डनर, किम गर्थ, हीथर ग्राहम, ग्रेस हैरिस, जेस जोनासेन, अलाना किंग, ताहलिया मैकग्रा, बेथ मूनी, एलिसे पेरी, मेगन शुट्ट, एनाबेल सदरलैंड और जॉर्जिया वेयरहम।

दक्षिण अफ्रीका: सुने लुस (कप्तान), एनेरी डर्कसेन, मारिजन कैप, लारा गुडॉल, अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायोन, नादिन डी क्लार्क, शबनिम इस्माइल, ताज़मिन ब्रिट्स, मसाबाटा क्लास, लौरा वूलफार्ट, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेके बॉश और डेल्मी टकर।