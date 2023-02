T20 World Cup 2023 Final: कल खिताबी टक्कर, गत चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया के सामने पहली बार फाइनल में जगह बनाने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम, जानें कहां देखें मैच और क्या है समय

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने लगातार सातवीं बार आईसीसी महिला टी20 विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलिया के सामने दक्षिण अफ्रीका है और कल फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मैच भारतीय समानुसार 6.30 बजे शाम को शुरू होगा।

ICC Women's T20 World Cup 2023 Australia vs South Africa Final: गत चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया ने लगातार सातवीं बार आईसीसी महिला टी20 विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलिया के सामने दक्षिण अफ्रीका है। कल (26 फरवरी) आईसीसी को चैंपियन मिलेगा।

मैच लाइव क्रिकेट और क्रिकेट वर्ल्ड टीवी जियो पर देख सकते हैं। मैच भारतीय समानुसार 6.30 बजे शाम को शुरू होगा। केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जाएगा। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 160-170 रन बनाकर बाजी मार सकती है। टॉस का भी अहम रोल होगा।

मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में खिताब के प्रबल दावेदार इंग्लैंड को छह रन से हराकर पहली बार आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। दक्षिण अफ्रीका रविवार को होने वाले फाइनल में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा, जिसने पहले सेमीफाइनल में भारत को पांच रन से पराजित किया था।

ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी तक एक भी मैच में हारी नहीं है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम लीग चरण में दो मैच हारकर यहां तक पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली 119 की स्ट्राइक रेट से 171 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए शीर्ष रन-स्कोरर हैं। उन्होंने 2 छक्के और 22 चौके लगाए हैं। मेग लैनिंग ने भी 115 के स्ट्राइक रेट से 139 रन बनाए हैं।

From 2020 #T20WorldCup semi-final heartbreak to booking their spot in the 2023 final.



South Africa have come a long way 👏 pic.twitter.com/QW6s5EzISL — ICC (@ICC) February 24, 2023

मेगन शुट्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रही हैं और उन्होंने 12 की औसत और 6.22 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट लिए हैं। मेजबान टीम ग्रुप स्टेज के अपने 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार के साथ आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 ग्रुप ए अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही।

तज़मिन ब्रिट्स दक्षिण अफ्रीका के लिए 108 की स्ट्राइक रेट से 176 रन के साथ शीर्ष रन-स्कोरर हैं। उन्होंने 3 छक्के और 18 चौके लगाए हैं। लॉरा वोल्वार्ड्ट ने भी 100 के स्ट्राइक रेट से 169 रन बनाए हैं। मारिजैन कैप दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे अच्छे गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने 14 की औसत और 5.72 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट लिए हैं।

🗣️ ‘I can’t believe it, it feels like I’m still going to wake up!’



Tazmin Brits has opened up on her POTM performance in South Africa’s stunning win ⬇️#ENGvSA | #T20WorldCup | #TurnItUphttps://t.co/QIf1eF1nVQ — ICC (@ICC) February 24, 2023

जानें दोनों टीम के बारे मेंः

दक्षिण अफ्रीका: सुने लुस (कप्तान), एनेरी डर्कसेन, मारिजैन कैप, लारा गुडॉल, अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायोन, नादिन डी क्लार्क, शबनिम इस्माइल, ताज़मिन ब्रिट्स, मसाबाटा क्लास, लौरा वोल्वार्ड्ट, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेके बॉश, डेल्मी टकर।

ऑस्ट्रेलिया: मेग लैनिंग, एलिसा हीली, डार्सी ब्राउन, एशलेघ गार्डनर, किम गर्थ, हीथर ग्राहम, ग्रेस हैरिस, जेस जोनासेन, अलाना किंग, ताहलिया मैकग्राथ, बेथ मूनी, एलिसे पेरी, मेगन शुट्ट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेयरहैम।