ICC T20 World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका में खिताबी टक्कर कल, महिला टी20 विश्व कप फाइनल में ये करेंगी अंपायरिंग, देखें लिस्ट

Highlights लौरा वूलफार्ट और ताज़मिन ब्रिट्स के रूप में सर्वश्रेष्ठ सलामी जोड़ी है। दक्षिण अफ्रीका की यह सलामी जोड़ी अभी शानदार फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल में पहुंची थी।

ICC Women's T20 World Cup 2023: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। मेजबान दक्षिण अफ्रीका और मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 के फाइनल की जिम्मेदारी संभालने वाली अंपायरिंग टीम की पुष्टि कर दी गई है।

जैकलीन विलियम्स और किम कॉटन ऑन-फील्ड अंपायर होंगे, सुजैन रेडफर्न को टीवी अंपायर और निमाली परेरा को चौथे अंपायर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जीएस लक्ष्मी को मैच रेफरी बनाया गया है।कॉटन लगातार महिला टी 20 विश्व कप के फाइनल में अंपायरिंग करेगी। 2020 में भी की थी।

🇦🇺 Australia 🆚 South Africa 🇿🇦



Clash of the reigning champions and the #T20WorldCup tournament hosts 🔥



Who are you backing?#TurnItUp | #AUSvSApic.twitter.com/JjB1ufIYbN — ICC (@ICC) February 25, 2023

जमैका की अंपायर विलियम्स ने हाल के वर्षों में कई प्रमुख ICC टूर्नामेंटों में अंपायरिंग की है। यह मैच केप टाउन के न्यूलैंड्स में स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे (मैच भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे शुरू होगा) शुरू होने वाला है। टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे दक्षिण अफ्रीका टीम पहली बार फाइनल मुकाबला खेलेगी।

And then there were two 🤩



The two captains of the ICC Women's #T20WorldCup 2023 Final 🙌#TurnItUp | #AUSvSApic.twitter.com/wAWGBjOvpP — ICC (@ICC) February 25, 2023

ऑस्ट्रेलिया ने 2020 और 2018 में जीत हासिल की थी और लगातार तीसरे खिताब पर नजर है। दक्षिण अफ्रीका को अगर अपने स्वप्निल अभियान का सकारात्मक अंत करना है तो उसे रविवार को यहां होने वाले महिला टी20 विश्व कप फाइनल में अब तक अजेय रहे आस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती से पार पाने का तरीका ढूंढना होगा।

दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जुझारूपन का बेजोड़ नमूना पेश करके इंग्लैंड को उलटफेर का शिकार बनाया और उसे आस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज करने के लिए इसी तरह के प्रदर्शन की जरूरत पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया को हराना किसी भी तरह से आसान नहीं होगा। वह रिकॉर्ड पांच बार का चैंपियन है और लगातार सातवीं बार फाइनल में पहुंचा है।

टीम इस प्रकार हैंः

ऑस्ट्रेलिया: मेग लैनिंग (कप्तान), एलिसा हीली, डार्सी ब्राउन, एशलीग गार्डनर, किम गर्थ, हीथर ग्राहम, ग्रेस हैरिस, जेस जोनासेन, अलाना किंग, ताहलिया मैकग्रा, बेथ मूनी, एलिसे पेरी, मेगन शुट्ट, एनाबेल सदरलैंड और जॉर्जिया वेयरहम।

दक्षिण अफ्रीका: सुने लुस (कप्तान), एनेरी डर्कसेन, मारिजन कैप, लारा गुडॉल, अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायोन, नादिन डी क्लार्क, शबनिम इस्माइल, ताज़मिन ब्रिट्स, मसाबाटा क्लास, लौरा वूलफार्ट, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेके बॉश और डेल्मी टकर।