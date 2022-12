ICC Women's T20 Ranking 2022: चार मैच, 54 गेंद और 103 रन, भारतीय विकेटकीपर ने रैंकिंग में किया धमाल, देखें टॉप लिस्ट

Highlights गार्डनर ने इस मैच में 42 रन बनाने के अलावा दो विकेट भी लिए थे। बल्लेबाजों की सूची में एक पायदान ऊपर नौवें स्थान पर पहुंच गई हैं। ऑलराउंडरों की सूची में एक पायदान चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गई।

ICC Women's T20 Ranking 2022: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 19 गेंदों पर नाबाद 40 रन बनाने वाली भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में चार पायदान आगे बढ़कर 40वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

36(20), 26*(13), 1(2) & 40*(19) by Richa Ghosh in this T20 series. A star in making for the future. pic.twitter.com/mPH4DyrUMy

भारत की ही दीप्ति शर्मा रैंकिंग के साप्ताहिक अपडेट के बाद एक पायदान ऊपर 32वें स्थान पर पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशलीग गार्डनर ने भी शनिवार को चौथे मैच में अपनी टीम को सात रन से जीत दिला कर पांच मैचों की श्रृंखला में अजेय बढ़त दिलाने में अहम योगदान देने पर अपनी रैंकिंग में सुधार किया है।

गार्डनर ने इस मैच में 42 रन बनाने के अलावा दो विकेट भी लिए थे। वह बल्लेबाजों की सूची में एक पायदान ऊपर नौवें स्थान पर पहुंच गई हैं। गेंदबाजों की सूची में हालांकि उन्होंने नौ पायदान की छलांग लगाई है और वह 17वें स्थान पर पहुंचने में सफल रही हैं। वह ऑलराउंडरों की सूची में एक पायदान चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गई।

इस साप्ताहिक अपडेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच श्रृंखला के तीसरे और चौथे मैच तथा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के दूसरे, तीसरे और चौथे मैच को शामिल किया गया। बल्लेबाजों की सूची में सोफिया डंकले 19 पायदान की छलांग लगाकर 12वें जबकि ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पैरी 17 पायदान आगे बढ़कर 34वें स्थान पर पहुंच गई है।

That Richa Ghosh's SIX on the first ball she faced in the Super Over 🔥 goosebumps guaranteed 🫡 #INDvAUS#CricketTwitterpic.twitter.com/AieUNqEXwR