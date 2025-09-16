ICC Women's ODI Rankings: विश्व कप की पूर्व संध्या पर शीर्ष भारतीय बल्लेबाज ने फिर हासिल की नंबर 1 रैंकिंग

मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नई चंडीगढ़ में वनडे सीरीज़ के पहले मैच में अर्धशतक जड़कर इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट को बल्लेबाज़ी रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने इस मैच में शीर्ष क्रम में 58 रनों की शानदार पारी खेली थी।

By रुस्तम राणा | Updated: September 16, 2025

CC Women's ODI Batting Rankings: भारतीय बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर शीर्ष वनडे बल्लेबाज़ का अपना दर्जा फिर से हासिल कर लिया है। मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नई चंडीगढ़ में वनडे सीरीज़ के पहले मैच में अर्धशतक जड़कर इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट को बल्लेबाज़ी रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने इस मैच में शीर्ष क्रम में 58 रनों की शानदार पारी खेली थी।

मंधाना के लिए यह सात रेटिंग अंक हासिल करने और अपनी इंग्लैंड समकक्ष से चार अंक आगे निकलने और इस साल जून और जुलाई के दौरान अपने शीर्ष स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साबित हुआ। मंधना ने 2019 में भी नंबर 1 एकदिवसीय बल्लेबाज़ रैंकिंग हासिल की थी और अब आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की शुरुआत से ठीक एक पखवाड़े पहले कुछ नई-नई निरंतरता के दम पर 2025 में शीर्ष स्थान पर दो बार जगह बना चुकी हैं।

मंधाना की भारतीय साथी प्रतिका रावल (चार स्थान ऊपर चढ़कर 42वें स्थान पर) और हरलीन देओल (पांच स्थान ऊपर चढ़कर 43वें स्थान पर) को भी बल्लेबाजी रैंकिंग में फायदा हुआ है, जबकि महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में श्रृंखला के पहले मैच में आठ विकेट से जीत के बाद तीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी अच्छी रैंकिंग हासिल की है। अनुभवी बाएं हाथ की बल्लेबाज बेथ मूनी अपनी नाबाद 77 रनों की पारी के बाद तीन स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गईं, जबकि एनाबेल सदरलैंड (चार स्थान ऊपर) और फोएबे लिचफील्ड (13 स्थान ऊपर) एक ही मैच में अपने-अपने अर्धशतकों के बाद संयुक्त रूप से 25वें स्थान पर हैं।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वनडे गेंदबाजों की अपडेट की गई सूची में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को फायदा हुआ है। तेज़ गेंदबाज़ किम गार्थ (एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर) और स्पिनर अलाना किंग (एक स्थान ऊपर चढ़कर पाँचवें स्थान पर) दोनों ने भारत के खिलाफ सीरीज़ के पहले मैच में एक-एक विकेट लेने के बाद अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और अपने करियर की नई सर्वोच्च रेटिंग हासिल की है। 

भारतीय स्पिनर स्नेह राणा पाँच पायदान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर पहुँच गई हैं, जबकि इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन पिछले पूरे हफ़्ते नहीं खेलने के बावजूद नंबर 1 गेंदबाज़ बनी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया की ऐश गार्डनर ऑलराउंडर के रूप में नंबर 1 रैंकिंग पर बनी हुई हैं, जबकि उनकी साथी एनाबेल सदरलैंड (एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर) और एलिस पेरी (दो पायदान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर) ने भारत के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के बाद अपनी रैंकिंग में सुधार किया है।

