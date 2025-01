ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025 Final: 2 फरवरी को फाइनल?, गत चैंपियन भारत के सामने दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बाहर

Highlights ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025 Final: आईसीसी महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025 Final: भारत रविवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025 Final: 15 ओवर में एक विकेट पर 117 रन बनाकर जीत दर्ज की।

ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025 Final: स्पिनरों के उम्दा प्रदर्शन के बाद जी कमालिनी के अर्धशतक से गत चैंपियन भारत ने शुक्रवार को यहां एकतरफा सेमीफाइनल में इंग्लैंड को नौ विकेट से हराकर आईसीसी महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। भारत रविवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका ने पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर पहली बार आईसीसी महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

𝗢𝗡𝗟𝗬 𝗧𝗪𝗢 𝗥𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡 👀



South Africa and India will lock horns in the Final of the #U19WorldCup 2025 🇿🇦 🇮🇳 pic.twitter.com/hedKUa4qAh — ICC (@ICC) January 31, 2025

India overcame a fiery England start to continue their unbeaten run into the #U19WorldCup Final 🎇



A recap of their brilliant win 🎥⬇#INDvENGhttps://t.co/LPp22aONQ7— ICC (@ICC) January 31, 2025

Parunika Sisodia spun a web around England, picking up three crucial wickets to bag the @aramco POTM award 🥇#U19WorldCuppic.twitter.com/GVeVpf3hkm— ICC (@ICC) January 31, 2025

India make it to their second successive #U19WorldCup final with a sensational win over England 👊#INDvENG 📝: https://t.co/6nETIjgDAEpic.twitter.com/NJr0UyxlW1— ICC (@ICC) January 31, 2025

भारत ने बाएं हाथ की स्पिनरों पारुनिका सिसोदिया (21 रन पर तीन विकेट) और वैष्णवी शर्मा (23 रन तीन विकेट) की फिरकी के जादू से इंग्लैंड को आठ विकेट पर 113 रन पर रोक दिया और फिर सलामी बल्लेबाज जी त्रिशा (35 रन, 29 गेंद, पांच चौके) और कमालिनी (नाबाद 56 रन, 50 गेंद, आठ चौके) की पारियों की बदौलत 15 ओवर में एक विकेट पर 117 रन बनाकर जीत दर्ज की।

South Africa are one step away from creating history 🇿🇦#U19WorldCuppic.twitter.com/IiPkHweM4c — ICC (@ICC) January 31, 2025

South Africa book a place in the #U19WorldCup final with a comfortable win against Australia 🏆

#SAvAUS 📝: https://t.co/vJaOrv8Mzbpic.twitter.com/gaCWyFFJCj— ICC (@ICC) January 31, 2025

Reigning champions India book their spot in the #U19WorldCup 2025 Final to defend their crown 👑 pic.twitter.com/GqoZS1frZX— ICC (@ICC) January 31, 2025

त्रिशा ने आक्रामक शुरुआत की जिससे भारत ने पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 44 रन बनाए। कमालिनी को किस्मत का भी साथ मिला जब इंग्लैंड की कप्तान एबिगेल नोरग्रोव ने तेज गेंदबाज अमु सुरेनकुमार की गेंद पर उनका कैच टपका दिया। कमालिनी के साथ 60 रन की साझेदारी करने के बाद त्रिशा को बाएं हाथ की स्पिनर फोबे ब्रेट ने बोल्ड किया।

Brilliant spin bowling and a steady chase sends South Africa to the #U19WorldCup 2025 Final 🙌



Match highlights 📺 https://t.co/ujuRv0x9RRpic.twitter.com/4ZfMTavu9M — ICC (@ICC) January 31, 2025

An incredible four-wicket spell in the #U19WorldCup semi-final sees Ashleigh van Wyk take home the @aramco POTM award 🎖️ pic.twitter.com/huor1ufIPU— ICC (@ICC) January 31, 2025

कमालिनी ने इसके बाद सानिका चाल्के (नाबाद 11) के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 रन की अटूट साझेदारी करके भारत को लक्ष्य तक पहुंचाया। इससे पहले इंग्लैंड की बल्लेबाजों ने लगातार स्वीप और पैडल शॉट खेलकर अपने विकेट गंवाए। ऐसे शॉट खेलने के प्रयास में बोल्ड होने वाली छह में से पांच बल्लेबाज शामिल थीं।

𝗜𝗻𝘁𝗼 𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹! 👏 👏



The unbeaten run in the #U19WorldCup continues for #TeamIndia! 🙌 🙌



India march into the Final after beating England by 9⃣ wickets and will now take on South Africa in the summit clash! 👌 👌



Scorecard ▶️ https://t.co/rk4eoCA1B0#INDvENGpic.twitter.com/n3uIoO1H1Q — BCCI Women (@BCCIWomen) January 31, 2025

इंग्लैंड ने चौथे ओवर तक बिना विकेट खोए 37 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की थी लेकिन इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। पारुनिका ने जेमिमा स्पेंस (09) को बोल्ड करके भारत को पहली सफलता दिलाई। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गईं पारुनिका ने कहा, ‘‘मैंने एक ही जगह पर गेंदबाजी की और गेंद को अपना काम करने दिया। इससे मुझे मदद मिलती है।

मुझे नई चीजों को आजमाने के लिए अपने सामने एक बल्लेबाज की जरूरत थी। फाइनल में खेलना हमारी इच्छा थी और हम सभी के लिए यही लक्ष्य है।’’ ट्रूडी जॉनसन (00) स्वीप खेलने वाली पहली खिलाड़ी थीं जो पारुनिका की गेंद पर बोल्ड हुईं।

Parunika Sisodia stole the show with the ball & bagged the Player of the Match award as #TeamIndia beat England to reach the #U19WorldCup Final! 🙌 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/rk4eoCA1B0#INDvENGpic.twitter.com/os2b03TbdN — BCCI Women (@BCCIWomen) January 31, 2025

डेविना पेरिन (45 रन, 40 गेंद, छह चौके, दो छक्के) और नोरग्रोव (30 रन, 25 गेंद, तीन चौके, एक छक्का) ने तीसरे विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी की जिससे इंग्लैंड ने 10 ओवर में दो विकेट पर 73 रन बनाए। इंग्लैंड की बल्लेबाजों ने अंतिम 10 ओवरों में लगातार स्वीप शॉट खेलकर विकेट गंवाए और इस दौरान टीम केवल 40 रन ही बना सकी।

उसने छह विकेट खो दिए। नोरग्रोव, पेरिन, चार्लोट स्टब्स (04) और कैटी जोन्स (00) ने खराब शॉट खेलकर विकेट गंवाए। इंग्लैंड ने 16वें ओवर में तीन विकेट खोए और पूरी पारी लड़खड़ा गई। स्टब्स के अलावा प्रिशा थानावाला और चार्लोट लैम्बर्ट ने तीन गेंद के अंतराल में आउट हो गए जिससे इंग्लैंड का स्कोर आठ विकेट पर 92 रन हो गया। आखिरी चार ओवरों में निचले क्रम की बल्लेबाजों ने टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई लेकिन ये रन नाकाफी थे।