U19 Women's T20 WC: विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की हार, बांग्लादेश ने किया कमाल, 12 गेंद पहले बाजी मारी, देखें वीडियो

Highlights बांग्लादेश की अंडर-19 महिला टीम ने टी-20 विश्व कप की अविश्वसनीय शुरुआत की। बेनोनी में ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से हरा दिया। दिलारा अख्तर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

U19 Women's T20 WC: अंडर 19 टी20 विश्व कप के पहले मैच बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन बनाए, जवाब में बांग्लादेश ने 12 गेंद पहले बाजी मार ली।

Legends of cricket react after an historic opening day of ICC Women's #U19T20WorldCup 🙌https://t.co/L0HlE2YSNh — ICC (@ICC) January 15, 2023

बांग्लादेश की अंडर-19 महिला टीम ने टी-20 विश्व कप की अविश्वसनीय शुरुआत की। बेनोनी में ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 22 पर अपने पहले दो विकेट खो दिए थे। क्लेयर मूर ने अर्धशतक बनाई।

Upset! Upset! Upset



Bangladesh beat Australia in their ICC U19 T20 WC opening game!!!#U19T20WorldCuppic.twitter.com/eVeImdqiqZ — FanCode (@FanCode) January 14, 2023

बांग्लादेश के लिए मारूफा अख्तर और दिशा बिस्वास ने दो-दो विकेट लिए। रन-चेस में बांग्लादेश की शुरुआत सबसे खराब रही। जैसे ही सुमैया ने बांग्लादेश के लिए विजयी रन बनाए, डग आउट में जमकर जश्न मनाया गया। जब टीम खेल के बाद ड्रेसिंग रूम में वापस आने लगी, तो प्रशंसकों ने भी मैदान पर जश्न मनाया।

The future looks bright for Bangladesh cricket 🐅



Could there be #U19T20WorldCup glory in store? https://t.co/rGNAw97Y66 — ICC (@ICC) January 14, 2023

बांग्लादेश के क्रिकेटरों को स्टेडियम में सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा करनी पड़ी। दिलारा अख्तर को उनकी 40 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मैच में संयुक्त अरब अमीरात ने स्काटलैंड को 6 विकेट से मात दी। श्रीलंका महिला टीम ने अमेरिकी टीम को 7 विकेट से मात दी।