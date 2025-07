ICC Test Rankings: ताजा टेस्ट रैंकिंग में शुभमन गिल शीर्ष 10 में हुए शामिल, हैरी ब्रुक नए नंबर 1 प्लेयर

ICC Test Rankings: इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में अपने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल आईसीसी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं।

गिल 15 स्थानों की छलांग लगाकर छठे नंबर पर पहुँच गए हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इस बीच, इंग्लैंड के हैरी ब्रुक पूर्व कप्तान जो रूट को हटाकर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुँच गए हैं और नए विश्व नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं।

गिल ने बर्मिंघम में इतिहास रच दिया जब वे एक ही टेस्ट मैच में दोहरा शतक और 150 से ज़्यादा का स्कोर बनाने वाले पहले बल्लेबाज़ बन गए। उन्होंने पहली पारी में 269 और दूसरी पारी में सपाट पिच पर 161 रनों की पारी खेली। भारत ने इस मैच में 1000 से ज़्यादा रन बनाए और इंग्लैंड को 336 रनों से हराकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली।

Harry Brook reclaims the 🔝 spot in the latest ICC Test batter rankings after his spirited knock against India 👏



