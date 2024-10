ICC Test Rankings: नंबर 1 और 2 पर भारत का कब्जा?, 870 अंक के साथ पहले स्थान पर बूम-बूम बुमराह, अश्विन को पीछे धकेला, 11 टेस्ट में परचम, 792 प्वाइंट लेकर टॉप-3 में जायसवाल

Highlights ICC Test Rankings: आर. अश्विन को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। ICC Test Rankings: स्पिनर रविंद्र जड़ेजा अपने छठे स्थान पर बने हुए हैं। ICC Test Rankings: स्पिनर कुलदीप यादव 16वें स्थान पर हैं।

ICC Test Rankings: भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (870 अंक) बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में छह विकेट लेने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। इस 30 वर्षीय तेज गेंदबाज ने भारतीय टीम के अपने साथी रविचंद्रन अश्विन की जगह पहला स्थान हासिल किया है। अश्विन को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। स्पिनर रविंद्र जड़ेजा अपने छठे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि उनके साथी स्पिनर कुलदीप यादव 16वें स्थान पर हैं।

