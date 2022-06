ICC Test Rankings: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने मारी बाजी, ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन को पछाड़ा, जानें टॉप टेन में कौन-कौन खिलाड़ी

Highlights जो रूट इस साल पहले ही चार टेस्ट शतक लगा चुके हैं। जो रूट ने 2017 में कुक से कप्तानी संभाली थी। कुक के बाद इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

ICC Test Rankings: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने नवीनतम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग (बल्लेबाजों) में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन को पछाड़ दिया है। रूट ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं।

रूट इस साल पहले ही चार टेस्ट शतक लगा चुके हैं। रूट ने 2017 में कुक से कप्तानी संभाली थी। वह एक बल्लेबाज के रूप में खेलना जारी हैं। वह कुक के बाद इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

🔹Joe Root reclaims No.1 spot 🥇

🔹Trent Boult bursts into top 10 🔥



Plenty of movement in the @MRFWorldwide ICC Test Player Rankings after the second #ENGvNZ match 👉 https://t.co/J6m5cEKRSApic.twitter.com/CqV1mlBMmF