ICC Test Rankings 2023: इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू, बल्लेबाजी रैंकिंग में 11 स्थान ऊपर चढ़े जयसवाल, टॉप-10 में रोहित, देखें लिस्ट

Highlights मार्नस लाबुशेन और इंग्लैंड के जो रूट क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पहले स्थान पर हैं। विलियमसन छठी बार रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचे हैं।

ICC Test Rankings 2023: आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले यशस्वी जयसवाल को फायदा हुआ है। रैंकिंग में जयसवाल 11 स्थान ऊपर चढ़कर 63वें स्थान पर पहुंच गए हैं और बल्लेबाजों में रोहित शर्मा नौवें स्थान पर पहुंचे हैं।

नवीनतम एमआरएफ टायर्स आईसीसी पुरुष टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में पाकिस्तान और भारत के कई सितारे अपने करियर की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। नंबर 1 स्थान पाने की दौड़ और तेज हो गई है।पाकिस्तान के सऊद शकील 12 स्थान की बढ़त के साथ 15वें स्थान पर हैं।

India's Yashasvi Jaiswal climbs 11 places to 63rd, while skipper @ImRo45 reaches ninth spot among batters in the latest ICC Test rankings.